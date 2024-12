Il sindaco di Bracciano Marco Crocicchi a proposito della Giornata internazionale delle persone con disabilità

«Oggi, nella Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, vogliamo ribadire il nostro impegno come Comune di Bracciano nel garantire servizi concreti per migliorare la vita delle persone con disabilità e costruire una società più inclusiva». Così il sindaco di Bracciano scrive su Facebook oggi, aggiungendo:

«Tra le iniziative e i servizi che ci vedono impegnati:

𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐞𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨

Sosteniamo percorsi di vita indipendente che garantiscano un ambiente sicuro, accogliente e rispettoso dei progetti di vita delle persone con disabilità.

𝐏𝐞𝐫𝐜𝐨𝐫𝐬𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐀𝐮𝐭𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐚

Promuoviamo progetti che favoriscano l’indipendenza delle persone con disabilità, attraverso il potenziamento delle abilità personali e il supporto alle famiglie.

𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢 𝐃𝐨𝐦𝐢𝐜𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫𝐢

Garantiamo assistenza personalizzata direttamente a casa, per rispondere alle esigenze quotidiane e favorire la permanenza nel proprio ambiente familiare.

𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐢 𝐄𝐬𝐭𝐢𝐯𝐢 𝐒𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐁𝐚𝐫𝐫𝐢𝐞𝐫𝐞

Per famiglie con bambini e bambine con disabilità, garantiamo una continuità educativa e assistenziale uno spazio ludico e di apprendimento sulle sponde del nostro magnifico lago

𝐓𝐫𝐚𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞

Un servizio dedicato per facilitare gli spostamenti verso scuole, centri di riabilitazione, lavoro o attività sociali, garantendo la mobilità alle persone con disabilità.

𝐈𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐒𝐜𝐨𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚

Collaboriamo con le scuole per fornire supporto educativo, assistenti alla comunicazione e interventi per l’integrazione di studenti con disabilità, valorizzando il loro diritto all’istruzione.

𝐓𝐢𝐫𝐨𝐜𝐢𝐧𝐢 𝐝’𝐈𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞

Favoriamo l’inserimento sociale attraverso tirocini e percorsi formativi, in collaborazione con aziende e associazioni, per costruire un futuro più inclusivo e dignitoso.

Crediamo in una comunità che non lasci indietro nessuno! Continuare a investire in servizi e progetti è il nostro modo di sostenere i diritti e la dignità di tutti.

𝐇𝐚𝐢 𝐢𝐝𝐞𝐞 𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐨𝐬𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐚𝐢𝐮𝐭𝐚𝐫𝐜𝐢 𝐚 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐞𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐢 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐝𝐢𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀? 𝐒𝐜𝐫𝐢𝐯𝐢𝐜𝐢 𝐞 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐢𝐧𝐬𝐢𝐞𝐦𝐞 𝐮𝐧 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨 𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨𝐫𝐞!».