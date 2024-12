Presentazione del libro: Anatocismo Napoletano il nuovo romanzo di Massimo Andolfi

Massimo Andolfi ci trasporta nel rione Sanità di Napoli con il suo nuovo romanzo. Giovanni Pace, il protagonista, torna in una Napoli antica per vendere la casa di famiglia, ma è costretto a restare più a lungo del previsto in un luogo per lui sconosciuto. Qui dovrà affrontare le sue origini e resistere al fascino della sirena Partenope. La Napoli del racconto sfugge agli stereotipi, mostrando una città che riscopre sé stessa e riflette sulla fine ingloriosa della Prima Repubblica. Il finale inaspettato solleva domande su una possibile rinascita, simile a quella della fenice mitologica.