Manziana celebra tradizione, arte e sapori: un weekend intenso e soleggiato

Manziana si trasforma in un palcoscenico di arte, tradizioni e convivialità grazie a un ricco programma di eventi organizzati dalla Pro Loco di Manziana e dall’Associazione Pasquettando, con il patrocinio del Comune. Un fine settimana che unisce il fascino della cultura napoletana, la passione per l’artigianato e il gusto della cucina popolare.

Il viaggio inizia con la Mostra d’arte presepiale napoletana in Via Roma 7: 23 statue in stile settecentesco, realizzati dalle celebri botteghe artigiane di San Gregorio Armeno a Napoli. Un’immersione nella tradizione che ha segnato la storia e l’identità della cultura partenopea, tra dettagli sorprendenti e un simbolismo spirituale ricco di significati. L’evento, pensato per coinvolgere grandi e piccoli, include anche un laboratorio creativo di manipolazione dell’argilla, durante il quale esperti mastri presepiali guidano i partecipanti alla scoperta delle tecniche artigianali di questa arte millenaria.

Domenica il cuore di Manziana si anima con il Mercatino dell’Antiquariato e dell’Artigianato, un’occasione imperdibile per curiosare tra oggetti unici, pezzi d’epoca e creazioni fatte a mano dagli artigiani locali. Un evento che non solo valorizza l’artigianato locale, ma che invita a riscoprire il piacere del “fatto a mano” e del recupero della memoria storica attraverso oggetti che raccontano storie.

A coronare questa giornata speciale, l’evento gastronomico “Polentando”, che celebra uno dei piatti più semplici ma iconici della cucina italiana. La polenta, preparata al momento, trasforma il mercatino in un momento di festa e condivisione. Sapori autentici e convivialità saranno gli ingredienti principali di questa iniziativa che si rinnova anno dopo anno.

Grazie all’impegno della Pro Loco e dell’Associazione Pasquettando, questo weekend è stato un’occasione perfetta per immergersi nella magia del Natale, tra arte, cultura e buon cibo.

L’agone nuovo, presente all’iniziativa, rinnova lo spirito volontaristico e professionale di quanti si mettono a disposizione anche in giornate fredde. Grazie a tutti

Giovanni Furgiuele Redazione L’agone