A Canale Monterano è stato inaugurato l’ufficio relazioni con il pubblico (URP)

Sara Pulvirenti, da una sua idea l’apertura d’uno sportello dedicato

«Quando si parla di Pubblica amministrazione si dimentica che dietro questa mitologica entità ci sono le persone, con la loro professionalità e voglia di fare. E di questo parliamo quando una dipendente propone qualcosa all’amministrazione. Proprio per questo, in qualità di sindaco, non posso non fare un plauso a Sara Pulvirenti, che ha lanciato l’input per l’apertura a Canale dell’ufficio relazioni con il pubblico. Esso dovrà servire ad avvicinare e far entrare il cittadino nella casa comunale; il nostro obiettivo è quello di costruire un rapporto efficace ed efficiente con la popolazione».

Sono state proprio le parole del sindaco, Alessandro Bettarelli, che hanno spinto “L’agone” a incontrare Sara Pulvirenti per conoscere meglio cosa l’ha portata a promuovere questa idea, quali sono le difficoltà che ha incontrato o pensa di incontrare e soprattutto quali sono i compiti di questo nuovo ufficio.

«L’idea di attivare un Urp è partita da un mio input – afferma Sara Pulvirenti raccolto immediatamente dall’amministrazione comunale. Per esattezza, va detto che, dal 2000, la presenza di un Urp è obbligatoria per legge e, nel caso del comune di Canale è inserita anche nello statuto comunale. La mia proposta nasce dalla convinzione che la casa comunale debba essere un luogo trasparente, accessibile e vicino alla cittadinanza, capace di supportare i cittadini nel seguire le procedure formali e burocratiche previste dalla legge. Tante saranno senza dubbio le difficoltà, la più grande delle quali legata al fatto che il servizio in paese non è mai stato attivo e spesso, anzi, da molti viene ritenuto inutile o addirittura superfluo. Tuttavia, nonostante la possibile diffidenza iniziale, questo incarico ha una duplice faccia: da un lato è il raggiungimento di un piccolo traguardo personale, a suggello dei miei studi legati alla comunicazione pubblica, dall’altro, una bella sfida per dimostrare concretamente che un Urp è un valore aggiunto per tutti. Il servizio, in questa prima fase sperimentale, oltre a raccogliere le eventuali segnalazioni, sarà operativo tramite due canali: lo sportello per i cittadini, attivo il martedì e il venerdì, dalle 10 alle ore 12 in Comune e un’apposita mail. I primi servizi che l’ufficio fornirà alla cittadinanza sono la compilazione e la trasmissione della domanda per richiedere abbonamenti Cotral over 70, la prenotazione degli appuntamenti per il rinnovo della carta d’identità, il supporto alla compilazione delle richieste alla Regione per le agevolazioni tariffarie (Sirgat) e la gestione del portale dedicato alle segnalazioni online». Tanti i progetti, dunque, che il comune di Canale è pronto ad attuare con grande voglia di fare ed entusiasmo.

Ludovica Di Pietrantonio