La solidarietà, principio alla base dei “service” Lions

Fra gli esempi la raccolta di materiali e scolastici nuovi per chi ha bisogno

La solidarietà è un sentimento di “mutuo sostegno” fondato sulla consapevolezza di appartenere a una comunità in cui ci riconosciamo.

Ogni Lions club mette in pratica la solidarietà attraverso il proprio servizio, convinti che sia possibile “cambiare il mondo” rispondendo ai bisogni delle nostre comunità giorno per giorno.

E’ questa una visione positiva del contributo di lavoro e di tempo personale che ciascuno di noi può impiegare per migliorare le condizioni del nostro ambiente o di altre persone meno fortunate.

Le attività messe in campo sono le più varie, dagli screening sanitari gratuiti alle proposte educative per sensibilizzare i giovani nelle scuole, alle opere di assistenza dopo una calamità oppure campagne di raccolta e riuso di beni e oggetti utili: tutto questo serve a testimoniare l’impegno dei Lions verso la comunità.

Ciò che l’organizzazione dei Lions club chiede ai propri soci, infatti, non è di devolvere il proprio denaro ma, soprattutto, di mettere a disposizione parte del proprio tempo e della propria competenza per raggiungere un certo obiettivo. Attraverso l’organizzazione di un service si raggiunge infatti la conoscenza di un problema, la vicinanza a chi versa in difficoltà, la sollecitazione alle istituzioni preposte ad agire con maggiore tempestività; dunque non un Lions club “finanziatore di eventi”, ma invece una associazione “promotrice di eventi e raccolte” finalizzati ad affrontare un problema.

Un esempio concreto e attuale? La raccolta di materiali e scolastici nuovi che il Lions club Bracciano Anguillara S. Monti Sabatini ha appena realizzato presso alcuni punti vendita di cartoleria conclusasi, in questa prima esperienza, con la consegna di strumenti, quaderni, attrezzature da disegno, colori…. da donare a chi ne ha bisogno attraverso i nostri punti di riferimento per la rete della solidarietà nel territorio sabatino.

La raccolta effettuata con donazioni spontanee da parte dei cittadini è stata arricchita anche con ulteriori materiali scolastici acquistati con il contributo economico del nostro Lions club , fino a raggiungere un valore complessivo di circa millecinquecento euro, ma poi, tutto questo materiale è stato selezionato, diviso e confezionato per la distribuzione e consegnato personalmente dalle socie Gloriana Anselmi, Maria Elisa Pezone, Patrizia Bellesi e Simonetta Di Camillo, ai parroci di Oriolo Romano, Canale Monterano, Manziana, Bracciano Nuova e Trevignano Romano e, successivamente, al responsabile indicato dall’istituto San Francesco di Anguillara e alla Caritas.

Saranno dunque queste figure di riferimento del territorio a contattare le famiglie che sanno essere in difficoltà, per la definitiva consegna.

Un lavoro paziente e discreto, che ha richiesto impegno e disponibilità dei soci componenti il nostro “comitato servizi sociali” ma che è stato ripagato dalla soddisfazione e dal sorriso di chi ha ricevuto una così grande quantità di materiale di cartoleria, rendendo più lieve l’impatto della spesa iniziale per il nuovo anno scolastico nelle famiglie a basso reddito.

Anna Ramella

Presidente comitato comunicazione Lions Club Bracciano Anguillara S. Monti Sabatini