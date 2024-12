Antonella Di Spalatro, “prof” dal cuore molisano nel contesto sabatino

L’istituto comprensivo di Bracciano ha un nuovo dirigente scolastico

«L’incarico dirigenziale rappresenta per me un nuovo inizio e, per il prossimo triennio, intendo impegnarmi al massimo per la comunità di Bracciano, continuando un percorso per diversi aspetti già positivamente tracciato». A parlare è il neo dirigente scolastico Antonella Di Spalatro. «Ho ricevuto – spiega la Di Spalatro – un’accoglienza calorosa e sento già di appartenere alla nostra scuola, dove lavoreremo per mantenere e rafforzare un clima collaborativo, con un’attenzione particolare alla sfera relazionale di tutta la comunità scolastica». Molisana di nascita con residenza a Termoli in provincia di Campobasso, il neo dirigente arriva al Comprensivo di Bracciano portando con sé un ricco bagaglio culturale e professionale: due lauree con lode alla Sapienza di Roma (lingue straniere e lettere moderne); un dottorato di ricerca in materie umanistiche e una lunga carriera come docente di inglese e francese nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Ultimi incarichi, prima della dirigenza, l’insegnamento della lingua inglese al liceo scientifico del convitto nazionale “Mario Pagano” di Campobasso e l’esperienza come docente a contratto presso la facoltà di Scienze della formazione primaria all’università degli studi del Molise. «Intendo lavorare per l’innovazione didattica e tecnologica, promuovendo attività, progetti e iniziative di formazione sull’inclusione, lo sviluppo di competenze trasversali e il potenziamento delle lingue straniere, la cui conoscenza è fondamentale per un arricchimento culturale e per consentire alle ragazze e ai ragazzi di essere protagonisti nei contesti internazionali, ampliando i propri orizzonti e moltiplicando le occasioni di confronto. Spero, quindi, di poter promuovere e incentivare eventuali scambi culturali, favorendo anche gli scambi con le agenzie formative del territorio, lavorando in un’ottica di continuità con chi mi ha preceduto». Il dirigente ribadisce la centralità della cura dei rapporti interpersonali e l’importanza della sfera emotivo-relazionale quale punto di partenza essenziale per il successo formativo degli studenti, dai più piccoli fino ai ragazzi della scuola secondaria, ognuno visto nella sua specificità e unicità. Con l’avvicinarsi dell’apertura delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, infine, Antonella Di Spalatro ricorda che, grazie alla collaborazione dell’intero corpo docenti con il team della funzione continuità, sono state programmate due giornate di open day esperienziali e laboratoriali, in cui le famiglie potranno sperimentare le varie attività che si svolgono nell’istituto, ricevendo informazioni specifiche e avendo un primo contatto con i docenti che accoglieranno i propri figli il prossimo anno scolastico.

Cinzia Orlandi