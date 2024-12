Coro polifonico di Bracciano si esibisce per la festa di Cristo Re

Nella ricorrenza della Festa di Cristo Re, il parroco della Chiesa SS. Salvatore di Bracciano, don Fernando Cruz, ha voluto celebrare la regalità di Cristo, quale Signore del tempo e della storia in modo solenne.

La festività è stata introdotta da papa Pio XI con la sua enciclica “Quas Primas” l’11 dicembre 1925 a conclusione del Concilio celebrato in quell’anno.

Poiché la Chiesa è dedicata a Cristo Re, don Fernando insieme a don Orazio hanno voluto invitare il Coro Polifonico di Bracciano per rendere la celebrazione più ricca liturgicamente e più solenne.

I fedeli presenti hanno potuto celebrare l’Eucarestia in modo diverso e più festoso perché il Coro ha accompagnato le varie parti della Messa con musica e canti liturgici.

È ovvio sottolineare il gradimento e la maggiore attenzione dei presenti, dal momento che un canto corale arricchisce molto rispetto alla singola voce; il tutto diventa più armonioso.

Inoltre, un coro, guidato da un valente direttore qual è Martina Paciotti e accompagnato dal bravo maestro pianista Andrea Bosso, non può non lasciare in chi li ha ascoltati un ottimo ricordo di loro e della serata.

Al termine della Messa il Coro ha dato ulteriore prova delle proprie qualità, meritandosi lunghi e ripetuti applausi.

Un plauso va ai singoli componenti del Coro per l’abnegazione con la quale affrontano il proprio lavoro, dando lustro al territorio.

I brani eseguiti sono:

– Cantate domino di M. Hayes

– Ave Maria di W. Gomez

– Lacrimosa dal Requiem KV626 di W. A. Mozart

– A Little jazz Mass di B. Chilcott

– It don’t have to change di J.Legend

– Silent night di F. Gruber

– Feliz Navidad di J. Feliciano

L’agone, che da trentuno anni è presente nel comprensorio sabatino, è vicino a quanti operano per il bene del territorio e auspica un Mondo migliore, col contributo di tutti.

Grazie a don Fernando, che ha voluto la serata, e grazie al Coro Polifonico di Bracciano col direttore Martina Paciotti e il maestro Andrea Bosso, che ci avete regalato momenti di fede e di speranza.

Franco Marzo



