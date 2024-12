Bracciano. Un nuovo servizio: il Centro per la Famiglia

L’obiettivo è di migliorare la qualità della vita e delle relazioni familiari nei comuni di Bracciano, Anguillara Sabazia, Canale Monterano, Manziana e Trevignano Romano.

Di seguito l’offerta completa delle attività:

GRUPPI DI DOPOSCUOLA

Canale Monterano – Sala Gasperini, piazza Tubingen

Trevignano Romano – Parrocchia Santa Maria Assunta, Casa del Fanciullo

Bracciano – Parrocchia SS. Salvatore, viale delle Palme 6A

Anguillara Sabazia – Ex Consorzio Agrario, via Anguillarese, 145

Manziana – Sala adiacente Biblioteca Comunale, piazza Firenze

Per iscriversi ai gruppi di doposcuola inviare una mail a gr.doposcuolacrescereinsieme@gmail.com

ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE E CONSULENZA, in particolare:

Sostegno psicologico del minore

Consulenze pedagogiche ed educative

Servizi di mediazione linguistica e culturale

Mediazione familiare e intergenerazionale

Spazio neutro (diritto di visita e di relazione).

ATTIVITÀ DI GRUPPO, in particolare:

Gruppo di sostegno e confronto per genitori con figli disabili

Gruppo di parola per genitori separati e figli di genitori separati

Gruppo di auto mutuo aiuto per neogenitori e genitori in attesa

CAN – Corso di accompagnamento alla nascita (in collaborazione con il Consultorio ASL RM4)

Spazio Giovani (in collaborazione con il Consultorio ASL RM4)

LABORATORI, WORKSHOP, EVENTI SUL TERRITORIO

Per ricevere accoglienza, informazioni e orientamento:

Bracciano, piazza IV Novembre (piano terra)

Lunedì 09.00 – 14.00

Venerdì 09.00 – 14.00

Anguillara Sabazia, via della Stazione Ferroviaria snc

Martedì 08.30 – 14.30

Giovedì 14.00 – 18.00

Per maggiori informazioni sul servizio:

info@distrettosociosanitariorm4punto3.it

www.distrettosociosanitariorm4punto3.it