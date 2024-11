Il Comune di Manziana tra progetti e iniziative per il benessere dei cittadini

La sinergia strategica del Distretto socio sanitario Roma 4.3

Il Comune di Manziana si sta distinguendo per un impegno concreto e costante verso il benessere dei suoi cittadini, soprattutto quelli che attraversano difficoltà economiche e sociali. Negli ultimi anni, l’amministrazione è stata parte integrante di una serie di iniziative all’avanguardia, dimostrando una grande sensibilità verso i bisogni dei meno abbienti e promuovendo una rete di servizi accessibili ed efficaci alla cittadinanza.

Programmazione e gestione

La collaborazione strategica che ha permesso questi progetti, è nata con l’individuazione, da parte della Regione Lazio, di 36 ambiti territoriali definiti “distretti sociosanitari”. Attraverso questi, i Comuni esercitano, in forma associata, le funzioni e i compiti di programmazione e gestione delle prestazioni sociali e sociosanitarie: con il Distretto Socio Sanitario Roma 4.3, di cui il Comune di Manziana è parte insieme ai comuni di Bracciano, Anguillara Sabazia, Canale Monterano e Trevignano Romano, l’amministrazione manzianese sta realizzando progetti che puntano all’inclusione sociale e al miglioramento della qualità della vita di tutta la comunità.

Pua, i Punti unici di accesso

A febbraio 2024, sono stati attivati i PUA “Punti Unici di Accesso” per facilitare l’accesso ai servizi sociosanitari al cittadino. Questi punti offrono un’interfaccia unica e semplice per coloro che necessitano di assistenza sanitaria o sociale, evitando loro il disagio di muoversi tra diversi enti e facilitando l’accesso immediato a cure e supporto. L’obiettivo è costruire un sistema integrato che risponda in modo tempestivo e completo alle esigenze della cittadinanza.

Ancora, grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), viene lanciato a ottobre 2024 il progetto “Rete di Facilitazione Digitale”, un’iniziativa fondamentale per ridurre il divario digitale e offrire a tutti, specialmente agli anziani e alle persone meno avvezze alla tecnologia, l’opportunità di accedere ai servizi online e navigare con sicurezza nel mondo digitale. Con punti di accesso facilitati in tutti i comuni del Distretto, e un supporto pratico, il progetto permetterà ai cittadini di usufruire di formazione e assistenza nell’uso delle piattaforme digitali, contribuendo a una vera inclusione sociale.

Tra i progetti più significativi e ambiziosi c’è poi quello che affronta il problema dell’emergenza abitativa, rispondendo alle esigenze dei senza fissa dimora e delle persone in condizioni di disagio estremo. Con fondi specifici del PNRR, il Distretto realizzerà nello stabile di Piazza Firenze a Manziana, tre posti letto per rispondere alle emergenze alloggiative e offrire supporto a chi vive in condizioni di precarietà anche con servizi di assistenza.

Grazie all’impegno profuso dal Comune di Manziana, nell’ambito del Distretto socio sanitario Roma 4.3, si rafforza la solidarietà e si garantiscono pari opportunità a tutti i cittadini. Progetti importanti, per i quali l’amministrazione comunale si è resa disponibile offrendo risorse utili alla realizzazione dell’obiettivo finale: costruire un futuro inclusivo per le fasce più fragili.