Regione Lazio e Roma capitale, al via il progetto “Abc”

La nuova edizione del progetto ABC (Arte, Bellezza e Cultura) prende forma con il protocollo d’intesa siglato questa mattina dalla Regione Lazio e da Roma Capitale, con l’obiettivo di avviare una fattiva collaborazione per l’attuazione e il coordinamento di azioni volte a incentivare la fruibilità del patrimonio archeologico, artistico, culturale e turistico della Capitale e del territorio, ottimizzando e integrando le risorse finanziare dedicate, anche attraverso i fondi europei.

Hanno partecipato all’evento, Simona Renata Baldassarre, assessore a Cultura, Pari opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile della Regione Lazio; Luca Fegatelli, direttore regionale Cultura, Politiche giovanili e della famiglia, Pari opportunità, Servizio civile; Claudia Pratelli, assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale; Miriam Cipriani, dirigente dell’Area Valorizzazione del patrimonio culturale e programmazione – Direzione regionale Cultura, Politiche giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio civile della Regione Lazio.

Grazie a questo accordo si vuole ampliare e sostenere l’offerta culturale nel suo complesso, in particolare durante il Giubileo, con un’efficace pianificazione territoriale attraverso una promozione coordinata delle attrattive.

Diverse le attività di collaborazione in programma, come, ad esempio, la progettazione di marketing territoriale dei luoghi di interesse storico, artistico, paesaggistico del territorio regionale e cittadino a vantaggio di una più ampia offerta culturale.

Un’azione che vedrà anche il coinvolgimento delle scuole di Roma Capitale e del Lazio per divulgare e valorizzare il patrimonio artistico-culturale, utilizzando diverse forme di comunicazione quali cinema, teatro, poesia, letteratura, musica e spettacolo dal vivo.

Saranno inoltre avviate attività di formazione di spettacolo e animazione, di promozione delle grandi produzioni cinematografiche internazionali, favorendo partnership e collaborazioni per eventi e iniziative culturali.

«Arti al servizio delle arti, cultura al servizio della cultura, la Regione Lazio al servizio dei cittadini. Con il progetto ABC, varie attività culturali, cinema, teatro, poesia, letteratura, musica e spettacolo dal vivo, nuove tecnologie, saranno utilizzate per ampliare e sostenere l’offerta culturale nel suo complesso di unici monumenti e attrattori del nostro territorio. Perché la cultura è il moltiplicatore della cultura. Perché un monumento vivo è un monumento vissuto e agito dai cittadini. ABC punta a questo, e lo abbiamo fatto selezionando luoghi significativi, attraverso il protagonismo dei comuni, coinvolgendo tutte le province. Adesso tocca ai privati proporre progetti in linea con questo approccio, finalizzato a potenziare sempre di più il sistema culturale regionale, innanzitutto per i cittadini, ma anche per i turisti, in particolare in ottica Giubileo», ha dichiarato l’assessore regionale Simona Renata Baldassarre.

«Un fiore all’occhiello, frutto di una proficua collaborazione istituzionale tra Regione Lazio e Roma Capitale, ABC è una grande opportunità per le scuole e per i ragazzi e le ragazze. In questo ambizioso percorso c’è la scuola che si mette in gioco, divenendo parte attiva di un processo di apprendimento che va oltre sè stessa e intreccia la società, dall’arte, alla cultura, passando per la bellezza. In questi anni ABC si è imposto come progetto di grandissimo valore e un grazie va rivolto a Zétema per i risultati ottenuti: qui dentro c’è l’espressione chiara di come mettere in rete esperienze, mobilitare saperi, innescare dialogo, sia una strategia imprescindibile per sostenere l’inclusione e la lotta povertà educativa. Offrire nuove opportunità culturali agli studenti e alle studentesse, scommettere su di loro e sulla loro capacità di innamorarsi della bellezza è una chiave che serve ad ogni singola persona, ma serve anche alla società tutta. D’altronde non c’è leva di emancipazione più potente che la conoscenza», ha evidenziato l’assessore di Roma Capitale Claudia Pratelli.