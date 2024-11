La posta di Yoyo le nuove puntate: da lunedì 2 dicembre 2024 in onda alle ore 17 su Rai Yoyo e RaiPlay

Nuove puntate per “La posta di Yoyo”. Da lunedì 2 dicembre, alle ore 17, torna l’amato

programma dei bambini. Appuntamento da lunedì al venerdì sul canale 43, oltre che su RaiPlay, con lo storico programma nato per ricevere e leggere letterine, mail e disegni inviati dei bambini.

Protagonisti sono Carolina Benvenga, conduttrice amatissima da bambini e famiglie, e Lallo il Cavallo che, per l’occasione, veste i panni di un coreografo DJ, responsabile della scuola di danza “LalloCheBallo”. DJ Lallo coglierà quindi l’occasione per realizzare delle clip tutorial con dei ballerini giovanissimi: le Yoyo dance. Ogni giorno bambini e bambine balleranno su delle musiche e canzoni di storici programmi di Rai Yoyo, come “La Melevisione”, “Casa Lallo”, “L’Albero Azzurro” e “Bumbi”.

Inoltre, si alterneranno co-conduttori e ospiti: dai bambini, scelti tra il pubblico più affezionato, a leggere le letterine insieme a Carolina e Lallo; altre volte arriveranno il divertente Orazio Tigrotto dello Spazio e persino dei personaggi a sorpresa, rappresentanti dei cartoni più amati del canale, come Lampadino e Caramella, L’Ape Maia e il suo amico Willi, Lampo e Milady dei 44 Gatti e Grisù, che saranno coinvolti nelle “Yoyo Dance”. Inoltre, dall’Australia arriverà anche Bluey che testimonierà l’importanza dello stare insieme.

La scenografia si rinnova con uno spazio-studio coloratissimo. Anche le scelte registiche s’ispirano a questo stile. Il fulcro del programma resta la lettura della posta, con una particolare attenzione a letterine ed e-mail, attraverso le quali i bambini e le bambine possano esprimere i loro pensieri su temi a loro cari, come famiglia, scuola e ambiente. Tutte occasioni per trasmettere l’attenzione che, da sempre, il programma dedica a tematiche attuali quanto importanti per la società intera.

“La Posta di Yoyo” va incontro al suo pubblico con un format che permette un continuo scambio con bambini e genitori, perseguendo così la sua mission di front office del canale. I bambini possono inviare lettere e disegni a LA POSTA DI YOYO Via Verdi, 16 – 10124 Torino oppure all’indirizzo e-mail: lapostadiyoyo@rai.it