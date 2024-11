Su Rai Gulp e RaiPlay torna Mermaid Magic

Mermaid Magic, la nuova serie animata in CGI della Rainbow che ha già incantato il pubblico di tutto il mondo, arriva su Rai Gulp e RaiPlay. A partire da domenica 1° dicembre le avventure dell’universo sottomarino saranno trasmesse tutti i giorni in prima tv free, tutti i giorni, in tre orari differenti: alle 7.40, alle 13.00 e alle 17.50. Disponibile su RaiPlay, dall’11 dicembre anche in boxset.

Dopo il successo globale, che l’ha vista in cima alle classifiche in oltre 50 paesi, Mermaid Magic andrà in onda su Rai Gulp con immagini mozzafiato di altissima qualità, affrontando temi attuali come la tutela degli oceani e la protezione dell’ambiente.

Ambientata nell’incantato mondo di Mertropia, la serie segue le avventure della coraggiosa principessa Merlinda e delle sue alleate sirene, Sasha e Nerissa. Insieme intraprendono un viaggio sulla terraferma per affrontare il temibile pirata Barbarossa, deciso a prosciugare la magia degli oceani attraverso mostri marini generati dall’inquinamento provocato dagli umani. Un forte messaggio ecologico per la salvaguardia degli oceani dunque, che incoraggia grandi e piccoli a compiere anche i gesti più semplici per fare la differenza nella tutela del pianeta.

La serie è ideata e prodotta dal genio creativo di Iginio Straffi in sinergia con un team artistico d’eccezione: lo studio di animazione Rainbow/Bardel, già vincitore di un Emmy Award, gli sceneggiatori Rich Burns e Nancy Cohen, già affermati nel panorama mondiale per opere come Spirit: Avventure in Libertà, e Guy Bar’ely, lo stimato showrunner di Kung Fu Panda e I Minion.