“La notte della menta”, il nuovo romanzo breve di Marika Campeti contro la violenza sulle donne

In concomitanza con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, arriva in libreria di “La notte della menta”, il nuovo romanzo breve di Marika Campeti. Una storia incisivo e coinvolgente che affronta con grande sensibilità il drammatico tema della violenza di genere, offrendo spunti di riflessione necessari e universali.

Il romanzo segue Laura, una giovane donna che, dopo essersi risvegliata ferita e senza memoria in una scarpata, cerca di ricostruire ciò che le è accaduto. Durante uno strano interrogatorio con il poliziotto che l’ha trovata, frammenti di quella notte riaffiorano, trascinandola in un vortice di tensione e paure. In un crescendo psicologico, Laura si confronta non solo con il suo passato, ma anche con una realtà che sfida il confine tra incubo e verità.

“La notte della menta” non è solo un thriller, ma un’opera che mira a sensibilizzare lettori e lettrici su un problema sempre più urgente. L’uscita del libro, fissata simbolicamente al 25 novembre, intende stimolare un dialogo che non riguarda solo le donne, ma anche gli uomini, invitandoli a riflettere sul loro ruolo nella costruzione di una società più giusta e rispettosa.

“È importante che questa storia venga letta da tutti, non solo dalle donne”, spiega l’autrice. “La notte della menta” si propone come un ponte per comprendere meglio le dinamiche della violenza di genere, promuovendo consapevolezza e un cambiamento culturale.

Grazie al formato breve e alla scelta tascabile, il libro è pensato per raggiungere un pubblico ampio e diversificato, facilitandone la diffusione e rendendolo accessibile a chiunque voglia leggerlo o regalarlo.

Con uno stile diretto e avvincente, Marika Campeti esplora i temi della paura, del coraggio e della resilienza, offrendo ai lettori un’opera che non solo coinvolge emotivamente, ma che invita a guardare con occhi nuovi una realtà spesso invisibile.

“La notte della menta” sarà disponibile dal 25 novembre in tutte le librerie e negli store online. Un libro da leggere, condividere e far leggere per contribuire a costruire una nuova consapevolezza.