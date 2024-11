D’Amato: “Usi civici, presentata mozione in difesa dei cittadini. Cancellazione dei vincoli per intere zone”

“Questa mattina ho presentato una mozione sugli usi civici per tutelare i cittadini del Lazio da una situazione che sta creando profonde difficoltà sul nostro territorio. È necessario un intervento urgente da parte delle istituzioni regionali, serve una moratoria in materia di usi civici per salvaguardare chi ha acquisito diritti su questi terreni. Troppe persone, infatti, si trovano coinvolte in controversie che generano incertezza e disparità. Una questione di grande rilevanza che insieme a Francesca Capponi, responsabile usi civici di Azione Lazio, vogliamo affrontare in modo concreto. Occorre fornire certezze, garantire trasparenza e adottare una soluzione equa per superare l’attuale situazione. Su questo, una proposta innovativa, contenuta nella mozione, prevede la cancellazione dei vincoli per intere zone che hanno mutato la loro natura urbanistica, evitando un approccio frammentario caso per caso. Inoltre, chiediamo l’istituzione di un tavolo tecnico con esperti, cittadini ed enti locali per affrontare le criticità e avviare un percorso legislativo nazionale che porti a una riforma organica della materia”. Lo ha dichiarato il Consigliere regionale del Lazio di Azione, Alessio D’Amato.