Ambiente, Plastic Free Onlus, Margherita Maiani è il nuovo Segretario generale

Margherita Maiani è il nuovo Segretario Generale di Plastic Free, l’associazione di volontariato che dal 2019 è impegnata nel contrastare l’inquinamento da plastica. A lungo tra le fila dei volontari della Onlus, ricoprendo il ruolo di vicereferente regionale nel Lazio, vanta una lunga esperienza nel mondo dell’editoria e del management. Dal 2023 collabora con il programma televisivo sull’ambiente Geo, in onda su Raitre, e dal 2018 con la fondazione Giancarlo Ligabue di Venezia, come creatrice di contenuti e content writer.

“Questa nomina – dichiara Margherita Maiani – mi riempie di gratitudine e allo stesso tempo di carica e di entusiasmo. Per me si tratta del coronamento di un percorso, intrapreso alcuni anni fa, che ha impresso una svolta decisa alla mia vita. Prima di incontrare Plastic Free, infatti, credo di aver vissuto ad occhi chiusi. Questa onlus, prima e unica tra tante realtà, ha acceso il mio interesse ad ampliare conoscenze, competenze e in generale i miei orizzonti sul mondo della sostenibilità. E la ringrazio perché una volta che si aprono gli occhi e si punta lo sguardo sul futuro, non si può più tornare indietro”.

Il nuovo Segretario Generale avrà il compito di coordinare e indirizzare le attività di Plastic Free a livello nazionale, supportando il fondatore e presidente Luca De Gaetano, il direttore generale Lorenzo Zitignani e tutto il Consiglio superiore dell’associazione nelle relazioni istituzionali e nel coordinamento delle campagne di sensibilizzazione e di tutti i progetti in cui la onlus è impegnata dal 2019. Tra i suoi compiti anche la gestione del rinnovato Comitato Scientifico, diretto dal prof. Ennio Tasciotti, founder e director dello Human Longevity Program dell’IRCCS San Raffaele di Roma.

“Una volta che si prende coscienza della condizione in cui versa l’ambiente e delle conseguenze che questo può avere su di noi, si sente l’esigenza di andare avanti e fare al meglio la propria parte – aggiunge – Ecco perché voglio esprimere tutta la mia gratitudine a Plastic Free e ringraziare tutti per la fiducia che hanno riposto in me. Le persone sono la cosa più bella di questa associazione. I volontari si impegnano costantemente, hanno una visione giovane, flessibile ed empatica. E tutti insieme sono un’autentica potenza”.

Il Segretario Generale sottolinea, però, che il suo impegno nelle attività che caratterizzano Plastic Free proseguirà senza sosta: “Da questa mia posizione, che non mi distoglierà mai in ogni caso dall’operatività sul campo, spero di poter dare un contributo ancora maggiore e più concreto per far arrivare il nostro messaggio. La mia e nostra missione di sensibilizzazione – conclude Margherita Maiani – è favorire un cambio di abitudini, oggi così necessario, e rendere il nostro stile di vita più sostenibile”.