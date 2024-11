Città metropolitana si prepara al mezzo secolo di “Aggiungi un posto a Tavola”,

A Palazzo Valentini la Conferenza stampa per il 50° Anniversario di “Aggiungi un posto a Tavola”, una serie di eventi e celebrazioni, “50 anni e non sentirli”, che porteranno al 29 novembre, quando debutterà l’edizione speciale al Teatro Brancaccio con Lorella Cuccarini e Giovanni Scifoni, e resterà in scena per diverse settimane. A portare i saluti istituzionali di Città metropolitana la Consigliera Cristina Michetelli, delegata a Bilancio e Patrimonio, in rappresentanza del Sindaco Roberto Gualtieri, assieme a Svetlana Celli, della Presidente dell’Assemblea Capitolina, e Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi per Roma Capitale, che ha patrocinato l’edizione.

Presenti i protagonisti dell’ottava edizione di “Aggiungi un Posto a Tavola”, in primis i bravissimi Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini, assieme ad altri componenti del cast e al Direttore Artistico del Teatro Brancaccio, Alessandro Longobardi.

“Con Aggiungi un posto a tavola è nato un genere di commedia ormai divenuta iconica e che ha rappresentato Roma e l’Italia in tutto il mondo. Un genere teatrale che porta con sé messaggi di pace, comunità, solidarietà e inclusione, quanto mai importanti oggi, per noi e tutti i popoli che vivono in guerra. Messaggi universali magistralmente tradotti in arte dalla storica “ditta” Garinei e Giovannini, le musiche di Armando Trovajoli e le coreografie di Gino Landi, nel 1974, proprio il 29 novembre, quando questo spettacolo senza tempo fu messo in scena la prima volta, e oggi è alle soglie dell’ottava edizione. Portando i saluti del Sindaco Gualtieri, siamo orgogliosi di ospitare questo momento che dà inizio alle celebrazioni di un 50esimo compleanno importante per la città, che ha fatto la storia della produzione teatrale italiana. Come ente metropolitano, assieme a Roma Capitale, diamo pieno sostegno a un’iniziativa così importante per rilanciare l’arte e la cultura diffusa, tra tutti i cittadini, in un Teatro altrettanto storico e centrale nel panorama teatrale della città e d’Italia”.

Cristina Michetelli, Consigliera delegata Bilancio e Patrimonio della Città metropolitana di Roma Capitale.