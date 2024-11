A Roma la banda dell’Arma dei Carabinieri a sostegno di Make-A-Wish Italia

Si svolgerà domenica 24 novembre presso la chiesa di San Gioacchino in Prati il concerto della Banda dell’Arma dei Carabinieri a sostegno dell’associazione Make-A-Wish onlus che si occupa di realizzare i desideri dei bambini e ragazzi affetti da gravi patologie. L’evento, presentato dalla giornalista Roberta Ammendola, servirà a raccogliere fondi per far avverare il sogno di Alessia, una bambina di 9 anni affetta da Atrofia Muscolare, di volare a Disneyland e di incontrare le principesse che tanto ama.

La Banda, diretta dal maestro Magg. Massimiliano Ciafrei, presenterà un programma variegato, un mix di opere della tradizione bandistica e musiche natalizie, per regalare ai partecipanti all’evento un pomeriggio magico ricco di emozioni.

L’appuntamento è per domenica 24 novembre dalle ore 16 presso la Chiesa di San Gioacchino in Prati (via Pompeo Magno, 25). L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Per prenotare un posto a sedere si richiede un’offerta libera di minimo 20€ da effettuare in favore di Make-A-Wish.