Poste italiane, oggi webnair gratuito su “Diritto al cibo per una vita e un futuro migliori”

Anche nel Lazio tornano i webinar di Poste Italiane sull’Educazione Digitale. Nello specifico lunedì 18 novembre alle ore 16 è in programma un incontro dal titolo “Diritto al cibo per una vita e un futuro migliori”, nel corso del quale gli esperti della FAO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura, forniranno una vista sulle sfide principali che riguardano l’accesso al cibo e sul contributo che ognuno di noi può dare verso la costruzione di sistemi agroalimentari più sostenibili.

Il diritto al cibo è riconosciuto universalmente come un diritto umano essenziale, sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e da trattati internazionali che impegnano gli Stati a garantire che ogni persona possa accedere a un’alimentazione adeguata, sicura e nutriente. Tuttavia, nonostante la produzione alimentare attuale sarebbe sufficiente per sfamare l’intera popolazione mondiale, ad oggi 733 milioni di persone soffrono la fame.