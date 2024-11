Il 20 convegno su prevenzione, attività motoria e risparmio economico per lo Stato

Mercoledì 20 novembre 2024, alle ore 15.30, a Roma, alla Camera dei Deputati, si terrà l’evento sul tema “Prevenzione, attività motoria e risparmio economico per lo Stato: triade inscindibile per il futuro”. L’iniziativa, promossa dal Consorzio universitario Humanitas, di cui il Presidente del Comitato etico Sua Em. Card. Marcello Semeraro Prefetto al Dicastero dei Santi, e con il patrocinio del Coni, dell’Associazione Scientifica Mida Academy, dell’Ordine degli Avvocati di Roma, dell’Ospedale Cristo Re di Roma e del Gruppo Giomi, si pone l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sociale e giovanile sui benefici che un corretto stile di vita e l’attività fisica possono portare non solo alla salute individuale, ma anche alla sostenibilità economica del Paese.

Il Consiglio Direttivo dell’evento è rappresentato dalla Prof. Avv. Antonella Minieri, dal Prof. Nicola Illuzzi, dal Dott. Vincenzo Aloisantoni e dalla Dott.ssa Gabriella Nasi. L’iniziativa è parte di un nuovo progetto formativo volto a coinvolgere attivamente i giovani nel ruolo di portavoce per un futuro più sano e consapevole, mettendo in risalto il loro potenziale come promotori del cambiamento all’interno della società.

L’apertura dei lavori sarà affidata all’On.le Massimo Ruspandini, che sin da subito ha sostenuto l’idea di suddetta iniziativa e all’On.le Francesco Zicchieri, già Componente della VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione), al consigliere dell’Assemblea Capitolina e delegato alle politiche giovanili, Lorenzo Marinone, al Direttore Generale del Consorzio Universitario Humanitas, Antonio Attianese, al Direttore Dipartimenti Interuniversitari del Consorzio Humanitas in Scienze motorie e dello sport e Scienze giuridiche della PA e dell’impresa nella nuova era della IA, digitalizzazione e cyber, Antonella Minieri, al Consigliere OMCEO Roma e Direttore della comunicazione area sanitaria del Consorzio Universalus, Nicola Illuzzi, nonché al Direttore delle Relazioni Istituzionali ed Internazionali, Consorzio Universitario Humanitas, Vincenzo Aloisantoni.

Sono attesi, per i Saluti Istituzionali, il Segretario del Dicastero delle Cause dei Santi e Vicepresidente del Comitato Etico del Consorzio Universitario Humanitas, Sua Ecc. Fabio Fabene, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, l’ex campionessa di scherma, Valentina Vezzali, già Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina, Presidente FIGC e il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Paolo Nesta.

“Il Consorzio Universitario Humanitas è impegnato nella realizzazione di progetti formativi di eccellenza che mettono insieme la parte professionalizzante con la parte accademica”, afferma il Direttore Generale del Consorzio, Antonio Attianese, in occasione della presentazione di detta iniziativa. La parte professionalizzante viene realizzata attraverso il coinvolgimento di professionisti del mondo delle Aziende, del mondo degli ospedali, del mondo delle realtà scientifiche, del mondo dello Sport e quindi attraverso loro e possibile fare un’analisi dei bisogni reale, sia di tipo formativo, che di cambiamenti di tipo tecnologico. Una volta individuati questi bisogni, poi si cerca di realizzare percorsi di formazione di eccellenza, di eccellenza perché coinvolgiamo anche l’Accademia, Professori, Ricercatori di diverse Università che collaborano con il Consorzio, e quindi l’Accademia per definizione può soddisfare ai massimi livelli questi bisogni. Altro elemento fondante della nostra progettualità: poi la parte pratica viene realizzata proprio con le Aziende con cui il Consorzio fa rete e che abbiamo coinvolto, questo è quanto fa il Consorzio, lo fa anche per quanto riguarda il Dipartimento di Scienze Motorie, perché in questo caso, abbiamo coinvolto partners, Enti, personalità del mondo dello Sport e del Mondo Accademico, quindi così abbiamo tracciato un profilo per alcuni bisogni emergenti, di massa, dove gli aspetti sanitari, gli aspetti medici sono fondamentali per poter fare una pratica sportiva di qualità corretta anche da un punto di vista clinico, ma anche percorsi formativi di eccellenza, di vertice, dove i professionisti possono aumentare la loro qualità, della formazione e della loro performance”.

Per Francesco Zicchieri, già Componente della VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione), “lo sport è sempre più importante nella vita quotidiana di un essere umano, di ogni individuo, lo sport è sempre più formazione, per cui oggi oltre alla pratica delle discipline sportive, è importante puntare sulla Medicina, sulla Formazione, sui temi dell’alimentazione, perché lo Sport deve diventare uno stile di vita. Lo Sport oggi è sicuramente un’attrazione di cui l’individuo ha bisogno e lo abbiamo potuto toccare con mano nel periodo del covid, quanto bene ha fatto ad ogni persona, quindi abbiamo messo insieme tutti gli attori del mondo dello sport per farsì che ogni persona possa sempre più avere formazione, in modo da fare diventare, cosi come è entrato nella Costituzione lo Sport come elemento fondante della nostra Nazione, bisogna formare sempre più persone e fare comprendere l’importanza dello Sport e la preparazione allo Sport”.

L’incontro vedrà la partecipazione di esperti e figure di spicco del mondo dello sport, della salute e delle istituzioni, tra cui il Direttore dell’Ispettorato Assistenza, attività sociali e sportive della Polizia di Stato, Francesco Montini, la Campionessa Olimpica, Valentina Vezzali, il Segretario Generale CONI, Carlo Mornati, l’Atleta Paraolimpica e Cantautrice, Annalisa Minetti, il giornalista Gabriele Parpiglia e la responsabile delle terapie cellulari CAR-T del Cancer Center, IRCCS Istituto Humanitas, Milano, Stefania Bramanti.

Presidente del Comitato Scientifico dell’evento, il Prof. Ordinario, Mario Morcellinil, membro del Consiglio scientifico del Consorzio universitario Humanitas di Roma. Tra i presenti, anche il Prof. Giovanni di Bartolomeo, il Prof. Pierpaolo D’Urso, il Prof. Ennio Tasciotti, la Prof.ssa Elvira Padua, il Dott. Marco Neri, l’Avv. Maria Agnino, l’Avv. Donatella Cerè, il Prof. Massimo Spattini, il Prof. Massimiliano Caprio, il Dott. Antonio Patitucci, l”Avv. Angela Soccio, la Prof.ssa Paola Ferrari, il Dott. Claudio Vacchi, la Dott.ssa Marzia Gregoraci, l’Avv. Valerio Masci, l’Avv. Notaio, Dott. Adriano Squillante, la giornalista Patrizia Angelini(Speciali Tg1 Rai), il Dott. Riccardo Torquati, il Prof. Francesco Pignataro e il Prof. Massimo Bonucci. Direttore organizzativo dell’evento è Mario Ciaccio.

L’iniziativa intende porre le basi per un modello formativo di prevenzione integrato, con l’obiettivo di ridurre i costi sanitari e promuovere il benessere collettivo.