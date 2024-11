Girobanda, un documentario di Mauro Campiotti

Sembrava un fenomeno ormai estinto, legato al ventesimo secolo e al suo folklore. E invece le bande musicali sono più vive e attive che mai. Sono più di seimila in Italia, diffuse soprattutto nei piccoli centri, in egual misura da nord a sud, isole comprese. È quanto emerge dal documentario di Mauro Campiotti “Girobanda” (disponibile su Raiplay), un viaggio sentimentale affrontato con rigore sociologico, tra questo piccolo esercito di musicisti, quasi sempre dilettanti, che con sacrificio, entusiasmo e disciplina, lasciano le rispettive occupazioni per marciare a tempo di musica per le vie e le piazze delle loro città. Il documentario, prodotto da Angelika Vision in collaborazione con Rai Documentari e con la fotografia di Claudio Zamarion, si avvale della partecipazione del celebre jazzista Paolo Fresu, che proprio nella banda del suo paese, Berchidda, in Sardegna, si avvicinò alla musica da bambino. Ed è proprio Fresu a raccontare quale sia il valore di queste formazioni, capaci di avvicinare giovani e vecchi, di stimolare l’integrazione sociale, di abbattere le differenze e unire le persone. Attraverso interviste a vari componenti di bande musicali sarde e abruzzesi si arriva a capire quale sia la forza aggregatrice del suonare insieme e spesso sfoci – per i più talentuosi – nell’intraprendere una carriera nel campo delle sette note.

Con quest’opera Angelika Vision e Claudio Zamarion (che di Angelika Vision è il CEO) continuano ad affermare la propria mission in campo sociale iniziata quasi un decennio fa con la realizzazione di altri documentari come “Lee and me” (dedicato al fenomeno della violenza di genere), “Plurals” (sul bullismo), “Le radici e le ali” (sui disturbi alimentari), “Io sono Rosa Parks” (integrazione). Per questo tipo di produzioni, che affiancano la propria vocazione prettamente cinematografica, Angelika Vision collabora spesso con soggetti istituzionali, dal ministero della Cultura alle Pari opportunità, dal ministero dell’Istruzione fino alla Presidenza del Consiglio e a varie Onlus. La società è proiettata anche nel sociale con percorsi didattici e di alternanza scuola-lavoro la cui mission è di diventare un polo attrattivo e di riferimento per le future generazioni.

Girobanda è disponibile su Raiplay all’indirizzo: https://www.raiplay.it/programmi/girobanda