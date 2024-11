Sanità pubblica, se ne parla oggi a Bracciano

La sanità pubblica, un pilastro fondamentale della nostra società, sta attraversando un periodo di grande difficoltà. Le risorse sono spesso insufficienti, le liste d’attesa si allungano e la qualità dei servizi sembra diminuire. In questo contesto, è lecito chiedersi: Perché non riusciamo più a garantire cure adeguate a tutti i cittadini? Quali sono le soluzioni per migliorare l’efficienza del nostro sistema sanitario? Quale futuro ci aspetta se non interveniamo prontamente? E soprattutto, questo futuro è già qui?

In questo contesto, il Circolo PD di Bracciano è lieto di invitare la cittadinanza a un evento per discutere lo stato attuale e le prospettive future della sanità pubblica.

Con noi avremo: Marta Bonafoni, consigliera regionale PD Lazio e, tra le altre cose, componente della VII Commissione – sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare; Alessandro Cammino, segretario regionale FP Roma e Lazio e Massimiliano De Luca, segreteria regionale CGIL FP Roma e Lazio, responsabile per la sanità pubblica.

Questa occasione rappresenta un’opportunità per approfondire le sfide attuali e future del nostro sistema sanitario. È essenziale riflettere su queste tematiche per costruire un futuro in cui la salute sia un diritto garantito per tutti.