D’Amato: “A Roma migliaia di cittadini senza acqua, Acea deve intervenire subito”

Riceviamo e pubblichiamo – “È inaccettabile che a Roma, nel 2024, migliaia di cittadini rimangano senza acqua potabile per diverse ore al giorno a causa della scarsa pressione. Questa situazione sta provocando enormi disagi a famiglie intere in tutta la città, con particolare gravità nel Municipio VII. Mi auguro che il Tavolo convocato per oggi dal Ministro dell’Ambiente, insieme ad Acea, porti rapidamente a una soluzione. Su questo ho presentato un’interrogazione in Regione per chiedere quali interventi si intendano adottare per porre fine a questi disagi e risolvere tempestivamente questa emergenza.” Lo ha dichiarato il Consigliere Regionale di Azione, Alessio D’Amato.