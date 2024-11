Corso gratuito di Blsd della protezione civile comunale di Cerveteri

“Poche manovre ma che se eseguite correttamente possono salvare la vita di una persona. Queste tecniche, potranno essere apprese nella mattinata di sabato 23 novembre a partire dalle ore 09:00 presso la Base di Protezione Civile Comunale a I Terzi, dove il Gruppo Comunale terrà un corso gratuito di BLSD – Basic Life Support Defibrillation aperto alla popolazione. Un’iniziativa che va in continuità con quanto già svolto il mese scorso e che punta ad offrire formazione e conoscenza alla cittadinanza. Per iscriversi, sarà sufficiente inviare una e-mail al Responsabile del Servizio di Protezione Civile Renato Bisegni, che sin da ora ringrazio per il lavoro che sempre svolge insieme a tutti i Volontari”. Ad annunciarlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri. Tutti gli interessati possono inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica renato.bisegni@comune.cerveteri.rm.it. Il numero di posti è limitato a 20 persone, pertanto sarà inviata conferma alle prime richieste correttamente pervenute.

“Quella che mette a disposizione della cittadinanza il Gruppo Comunale di Protezione Civile è un’opportunità importante, perché attraverso loro, tutti estremamente qualificati, formati e costantemente aggiornati sulle varie tecniche, sarà possibile partecipare ad un corso molto importante, capace di fornirci gli strumenti e le nozioni necessari ad essere pronti ad intervenire in caso di emergenza – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – è noto come la tempestività di intervento sia fondamentale in determinate situazioni per salvare la vita di una persona. Per questo invito la cittadinanza ad iscriversi e a partecipare. Già lo scorso mese si è svolta una iniziativa analoga ed ha ottenuto una massiccia adesione: sono certa che anche questa volta Cerveteri risponderà in maniera importante”.