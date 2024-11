Municipio XV, Metro C, Torquati: “Tajani invia la lettera ma i tagli del governo restano inaccettabili”

“Apprendo dai giornali che addirittura il Ministro Tajani avrebbe scritto ai Ministri Salvini e Giorgetti per “trovare una soluzione” al taglio in manovra dei 425 milioni per la tratta T1 della metro C, da Farnesina a Piazzale Clodio. Lo ringrazio a nome del Municipio XV per questo flebile tentativo di convincere il Governo ad evitare una brutta figura nei confronti di Roma e di tutti i romani e per chiedere invece di “valorizzare la Capitale”, per una notizia che suona come l’ennesima beffa, segno del poco interesse e del poco rispetto che ormai da due anni dimostrano di avere nei confronti della nostra città.

Un grave errore a scapito non di un solo quadrante, ma dell’intero trasporto pubblico romano e per le sue infrastrutture. Una scelta pesante che svalorizza oggi e svalorizzerà in futuro i nostri territori; purtroppo non una novità, visto i tagli già previsti dal Ministro delle Infrastrutture per la chiusura dell’anello ferroviario.

Non posso quindi che unirmi ai tanti appelli di questi giorni contro un taglio che arriva in un periodo storico per Roma, che si avvia verso il Giubileo e che deve essere al pari delle grandi capitali europee. Non si tratta peraltro solo di chiedere che vengano recuperati i 425 milioni necessari per questa tratta, per cui ieri in Commissione Trasporti della Camera sono stati respinti gli emendamenti del PD contro il taglio, ma addirittura di prevedere il prolungamento della Metro C fino a Giustiniana, votato in Consiglio Municipale subito dopo il nostro insediamento. Un collegamento tra centro e periferie che dovrebbe essere realizzato contemporaneamente al resto della linea”. Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.