Terzo settore, Biolghini: “Occasione per sostenere la spinta dal basso per far crescere, attraverso la cultura, le nostre comunità locali”

Entro il 5 dicembre gli Enti del Terzo Settore con sede legale nel territorio di Città metropolitana di Roma Capitale, potranno presentare progetti e iniziative legate alla valorizzazione e allo sviluppo sociale ed economico dei territori, finalizzate ad accrescere la riconoscibilità e le potenzialità del territorio metropolitano, anche in vista del grande afflusso di turisti e pellegrini in occasione del Giubileo 2025.

“Con questo bando mettiamo a disposizione degli Enti del Terzo settore fondi per la realizzazione di attività creative che rimandino ai temi della pace, dell’inclusione, dell’accoglienza, della giustizia ambientale e sociale. Siamo convinti che attraverso la cultura si possa fattivamente contribuire alla prevenzione sociale ed alla crescita delle nostre comunità. In questo solco sono da leggere le tre stagioni di “Insieme siamo arte”, grazie alle quali abbiamo messo a sistema le forze creative ed inclusive già operanti nel territorio metropolitano per ribadire che siamo parte di una comunità viva e palpitante che non lascia nessuno indietro. Abbiamo supportato, in questi anni, attività laboratoriali e formative, e non happening culturali che, per quanto importanti, lasciano poco sul territorio. La performance culturale, creativa e artistica è per noi solo la punta di un iceberg che deve essere costruito insieme alle forze attive del territorio, vere protagoniste del nostro agire politico. In questa ottica l’arte e la cultura possono diventare, secondo noi, occasione imperdibile di conoscenza e contaminazione. Questo bando è una nuova occasione per supportare questa spinta dal basso, che esiste e che noi vogliamo aiutare a crescere”. Così Tiziana Biolghini, Consigliera delegata Pari opportunità, Politica sociale, Cultura e Partecipazione, Città metropolitana di Roma Capitale.