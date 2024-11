Oggi Ladispoli premia gli artisti che hanno partecipato all’evento “Arte d’aMare”

Oggi alle 16, nella sala consiliare del Comune di Ladispoli si svolgerà la cerimonia di consegna dei riconoscimenti agli artisti che hanno partecipato all’evento “Arte d’aMare”. Un’iniziativa on line che ha ottenuto un ampio riscontro da parte di artisti, famiglie, bambini ed anziani invitati a realizzare un’opera che rappresentasse la loro idea di Ladispoli come città turistica e balneare. Tra luglio ed agosto sono arrivate foto di oltre duecento tra dipinti, disegni, sculture, acquerelli, ceramiche ed immagini della spiaggia e del mare. Una “biennale” virtuale, in via sperimentale, che ha visto la partecipazione di artisti da varie regioni italiane e perfino dall’estero. A consegnare i riconoscimenti ai partecipanti saranno il sindaco Alessandro Grando e la delegata all’arte Felicia Caggianelli che ringrazieranno tutti i partecipanti per il loro prezioso e creativo contributo nel rilanciare un’idea artistica del territorio di Ladispoli.

“Il progetto Arte d’aMare – afferma la delegata all’arte, Felicia Caggianelli – è stata una scommessa vincente. Le opere inviate hanno regalato tanti granelli di sana emozione, tra piccole poesie a tema estivo, disegni, immagini e prodotti dell’ingegno. Una simpatica gara in cui anche i bambini sono stati protagonisti. Un evento di forte valenza culturale che ha arricchito il vasto cartellone delle manifestazioni estive varate dall’amministrazione comunale. La massiccia partecipazione popolare ha confermato la bontà dell’iniziativa. Un progetto culturale, nato per invitare grandi e bambini ad esporre le proprie opere in un museo on line cimentandosi sul tema dei paesaggi marini, che ha catturato l’interesse degli artisti e del pubblico. Sul litorale, ma anche in varie zone della penisola, ci sono artisti dilettanti che hanno timore ad esporre le proprie creazioni in una galleria reale, ma sono entusiasti di partecipare ad una mostra sul web”.