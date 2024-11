Asl Roma 4, pubblicati i concorsi per la ricerca di nuovi professionisti

Prosegue l’impegno della ASL Roma 4 per il reclutamento del nuovo personale autorizzato. Sono stati infatti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nella sezione concorsi, ben 6 nuovi bandi di concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 25 dirigenti medici di varie discipline, di 1 Collaboratore Tecnico ingegnere biomedico e di 3 Tecnici della Prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro. Le domande dovranno pervenire entro il 18 per via telematica.

Nel scorso la Regione Lazio ha approvato il Piano Assunzionale per l’anno 2024, autorizzando la Asl Roma 4 ad assumere 274 professionisti di varie discipline, e ora si è aperta la stagione dei concorsi.

“Prosegue l’attività di reclutamento della ASL Roma 4 – ha dichiarato il Direttore Generale ff della Asl Roma 4, Roberto Di Cicco – dobbiamo cogliere appieno questa opportunità per il potenziamento dell’organico a disposizione, cercando di concretizzare l’importante Piano assunzionale approvato dalla Regione Lazio per l’anno in corso. L’obiettivo è il rafforzamento dei Reparti Ospedalieri e dei Servizi Territoriali, incrementando le capacità operative e migliorando la qualità delle prestazioni erogate”.

Nello specifico le assunzioni riguarderanno: 3 Dirigenti Medici di Cardiologia; 3 Dirigenti Medici di Chirurgia Generale; 15 Dirigenti Medici Medicina Emergenza/Urgenza; 4 Dirigenti Medici di Geriatria; 1 Collaboratore Tecnico Ingegnere Biomedico; 3 Tecnici della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro.

Sono state inoltre attivate anche le procedure di mobilità nazionale per l’assunzione di ulteriori 15 infermieri, 5 Fisioterapisti, 2 Tecnici di riabilitazione psichiatrica, 3 Tecnici della Prevenzione e 3 Tecnici di Radiologia.

“Infine, un ulteriore risultato estremamente positivo di questi giorni – ha concluso Di Cicco – è la stabilizzazione di un numero rilevante di personale precario. Sono state già approvate e sono in corso di adozione i provvedimenti per la trasformazione dei contratti a tempo indeterminato per 63 unità di personale, tra cui figurano ben 41 infermieri e 7 dirigenti medici di varie discipline. Un’azione, quest’ultima, in risposta alla richiesta di stabilità del personale sanitario già in servizio”.