Riceviamo e pubblichiamo – Consueta processione a Canale Monterano all’interno del cimitero e a seguire la messa in memoria dei cari defunti.

Ieri, oggi e domani apertura del Sacrario di Canale Monterano.

Portando fiori sulle tombe dei nostri cari o al Sacrario comunale facciamo loro un dono per dire “grazie!”, per dire che li ricordiamo, per celebrare ciò che abbiamo vissuto insieme, che hanno fatto per noi.