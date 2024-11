Città metropolitana di Roma alla Borsa mediterranea del turismo archeologico

La Città metropolitana di Roma, partecipa alla Borsa mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum, l’evento che promuove l’immenso patrimonio archeologico del mezzogiorno d’Italia.

L’Ente metropolitano, che parteciperà con uno stand informativo e con la presenza del Consigliere metropolitano Mariano Angelucci, ha sostenuto questa XXVI edizione attraverso l’impegno delle Consigliere Delegate Alessia Pieretti e Tiziana Biolghini, per sostenere le politiche culturali e del turismo della provincia di Roma.

“L’obiettivo – ha dichiarato il Consigliare Mariano Angelucci, Presidente della Commisisone Turismo e Moda del Campidoglio e Bilancio della Città metropolitana di Roma – è promuovere le destinazioni turistico archeologiche, valorizzare Parchi e Musei, favorire la commercializzazione, contribuire alla destagionalizzazione, incrementare le opportunità economiche e gli effetti occupazionali.

La Bmta ha anche il ruolo di proporre a territori e decisori pubblici visioni e buone pratiche. Tra cui quella di una intermodalità sostenibile nelle aree interne e nei parchi, nei quali la Città metropolitana di Roma sta investendo molto in politiche di riqualificazione e sostenibilità, per promuovere e far sviluppare un richiamo alla valorizzazione e scoperta di luoghi incontaminati.

Ringrazio il Sindaco Roberto Gualtieri che mi ha delegato a rappresentarlo e le colleghe Biolghini e Pieretti, perché La Borsa è l’unico evento al mondo, patrocinato da Unesco e Unwto, le Organizzazioni Governative della Cultura e del Turismo dell’Onu, che consente l’incontro del segmento dei beni culturali con gli operatori del settore, con i turisti e con il mondo scolastico”.