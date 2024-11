A Formello una Festa dell’Unità per ragionare due giorni con il popolo

Il futuro del Paese-Italia, quello di Formello e dei cittadini

Formello ha ospitato la seconda edizione della Festa dell’Unità, organizzata dal Circolo del Partito democratico locale. E ai giardini comunali si sono incrociati politica, dibattiti, socialità e buon cibo. Quattro iniziative e sedici ospiti hanno animato per due giorni la manifestazione offrendo l’opportunità di discutere le sfide future e ascoltare le voci di chi desidera contribuire al futuro del territorio.

Fra i temi affrontati quello del futuro dell’Italia e dell’Europa con Nicola Zingaretti (capo delegazione del Pd al Parlamento europeo), Marta Bonafoni (coordinatrice della Segreteria nazionale del Pd) e Natale di Cola (Segretario della Cgil di Roma e Lazio); quello sul futuro di Formello e della Città metropolitana con Eleonora Mattia (consigliera regionale Pd), Pierluigi Sanna (vicesindaco della Città Metropolitana di Roma), Luca Abbruzzetti (sindaco di Riano e presidente Ali Lazio), Rocco Maugliani (Segretario Pd provincia di Roma), Julian Colabello (Segreteria del sindaco di Roma); inoltre si è indagato insieme allo storico Davide Conti, la ReteNoBavaglio e all’Anpi sull’eredità lasciata dal fascismo e dal neofascismo nella nostra società; e si è riflettuto con i giovani del territorio su cosa significa essere giovani oggi, su quali opportunità, problemi e sfide si manifestano ogni giorno.

La Festa dell’Unità ha rappresentato il riflesso di un impegno quotidiano e di valori che uniscono: essere presenti in piazza, vicini ai cittadini per ascoltare le loro necessità e per rispondere ai loro bisogni.