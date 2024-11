Inflazione, Istat, ottobre +0,9% su anno

Secondo i dati provvisori di ottobre resi noti dall’Istat, l’inflazione annua è pari +0,9%, da +0,7% del mese precedente.

“Autunno caldo sul fronte dei prezzi! Dopo il miraggio di settembre, quando l’inflazione era calata per la riduzione dei prezzi legati alle vacanze, essendo finite le ferie degli italiani, ora si torna alla dura realtà con un’accelerazione del tasso di inflazione da 0,7 a 0,9. Anche il dato mensile, apparentemente positivo, essendoci una variazione nulla, registra un netto peggioramento rispetto a a settembre, quando si era registrata una flessione dello 0,2%. Decisamente allarmante e inquietante, poi, il raddoppio del carrello della spesa e dei prodotti alimentari, passati, rispettivamente, da +1 a +2,2 e da +1,2 a +2,6” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Se l’inflazione tendenziale pari a +0,9% significa, per una coppia con due figli, un aumento del costo della vita complessivamente pari a 263 euro su base annua, 237,6 euro in più se ne vanno solo per i Prodotti alimentari e le bevande analcoliche e 256 per il carrello della spesa. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua è pari a 223 euro, ma 210 euro sono per cibo e bevande, 229 per i beni alimentari, per la cura della casa e della persona. Per una famiglia media sono ma 161 in più per mangiare e bere, 178 per il carrello” conclude Dona.

Tabella: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro)

DIVISIONI DI SPESA Famiglia media Coppia con 1 figlio Coppia con 2 figli Inflazione annua di ottobre Prodotti alimentari e bevande analcoliche 164,1 210,3 237,6 +2,6 Bevande alcoliche e tabacchi 12,8 16,9 16,5 +2,4 Abbigliamento e calzature 8,7 12,3 15,1 +0,7 Abitazione, acqua, elettricità e combustibili -72,9 -76,8 -79,3 -1,8 Mobili, articoli e servizi per la casa 5,3 6,4 7,3 +0,4 Servizi sanitari e spese per la salute 19,8 22,7 22,7 +1,4 Trasporti -83,7 -124,1 -135,5 -2,4 Comunicazioni -52,2 -68,6 -75,9 -5,9 Ricreazione, spettacoli e cultura 24,4 33,5 42,9 +2,0 Istruzione 5,8 9,7 17,2 +3,0 Servizi ricettivi e di ristorazione 65,4 92,2 111,2 +3,5 Altri beni e servizi 64,0 88,9 83,3 +2,5 TOTALE RINCARO ANNUO 161 223 263 +0,9 CARRELLO DELLA SPESA 178 229 256 +2,2

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Nota: dati e totali arrotondati