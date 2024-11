Parco Bracciano-Martignano, la Comunità approva il bilancio di previsione

Novità anche per la rete sentieristica e il programma di educazione ambientale nelle scuole

Approvato all’unanimità dalla Comunità del Parco il bilancio previsionale 2025-2027 del parco naturale regionale Bracciano-Martignano. Si tratta di un segnale politico molto importante per il territorio. Presieduta da Emanuele Maggi, sindaco di Bassano Romano, la Comunità del Parco è un organo propositivo e consultivo dell’ente di gestione Bracciano-Martignano e riunisce i presidenti delle province coi sindaci di tutti i comuni ricompresi nell’area naturale protetta e, come previsto dall’art. 16 della Legge Regionale del Lazio n° 29 del 1997, esprime un parere obbligatorio “sul bilancio e sul conto consuntivo dell’ente di gestione” ed “elabora e trasmette per l’adozione il programma pluriennale economico e sociale”.

Con l’approvazione del bilancio preventivo di 438.000, il Parco potrà proseguire le importanti iniziative intraprese e dare nuovo slancio per il futuro.

«Grazie a questo passo, prosegue e si rafforza la sinergia con i Comuni verso la fruizione di questo territorio che passa sia dai progetti sulla conservazione e tutela dell’ecosistema lacustre, ma anche per il rafforzamento della proposta turistica sostenibile», dichiarano Tiziana Pepe Esposito, commissario straordinario e Daniele Badaloni direttore.

Tra le diverse misure approvate, occorre citare il rinnovo del protocollo sulla Rete sentieristica del Parco e dei suoi Comuni, i 130 chilometri di percorsi tra monti e laghi per i quali proseguire la costante opera di manutenzione e lungo i quali verranno a breve avviati anche importanti interventi straordinari, sia di rifacimento del fondo che di installazione di panchine e area sosta. Questa iniziativa, che vede anche il coinvolgimento della locale sottosezione del Club alpino italiano, sta ormai diventando un vero e proprio punto di riferimento per i turisti, escursionisti e amanti del verde nei trekking, gite a cavallo, in mountain bike o con pedalata assistita. C’è poi il capitolo dell’educazione ambientale, il programma “Gens” della Regione Lazio portato avanti con la scuole di Roma e del comprensorio: grazie all’importante finanziamento che vedrà destinatario l’Ente Parco, per l’anno scolastico in corso, sarà possibile coinvolgere ottanta classi che hanno già aderito ai progetti di sostenibilità ambientale proposti.