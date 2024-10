Roma, un mese di eventi dedicati a William Shakespeare

E’ alle viste “Connessioni e nuove performance”, appuntamento culturale che accompagnerà gli spettatori a partire da sabato 9 novembre – e fino a sabato 30 – col filo conduttore legato al nome di William Shakespeare. Con la direzione artistica di Paolo Pasquini e Gino Auriuso, la kermesse sheakespeariana andrà in scena in più luoghi di aggregazione: due teatri (“Porta Portese”, “Verde”), il liceo classico “Tasso”, il centro anziani “Incis Pisana”, il “Mob studios”, piazza Ettore Rolli.

Ad alternarsi sui vari palchi saranno Carlotta Proietti, Salvatore Striano, Irma Ciaramella, Stefano Reali, Gianfranco Corona, Diego Poggioni, Giuseppe Ligios, la Banda Cecafumo, Moby Dick, Enzo Aronica, Antonello Foddis ed Eduardo Ricciardelli.

Il progetto è a cura di Xenia, in collaborazione con Artenova, il patrocinio del XIII municipio di Roma capitale. Il progetto, promosso da Roma capitale – Assessorato alla cultura, è vincitore dell’avviso pubblico biennale “Culture in movimento 2023 – 2024” curato dal Dipartimento attività culturali ed è realizzato in collaborazione con LEA e SIAE.

La conferenza stampa di presentazione, in streaming, è prevista venerdi 8 novembre. Il giorno dopo, alle 17 al teatro “Porta Portese”, il primo appuntamento è “Shakespeare Ænigma” un talk con lo scrittore Stefano Reali.