Auto green, Folgori (Feoli): “Europa gravemente indietro, serve cambio di passo”

“La vicenda dei dazi doganali imposti dall’Europa per le auto elettriche importate dalla Cina mette in risalto le carenze dell’Ue nel settore dell’automotive. Le fabbriche green chiudono, le grandi aziende soffrono e interrompono le produzioni in numerosi stabilimenti. Il settore dell’automotive è in panne perché in Europa sta fallendo la riconversione nell’elettrico. Nei prossimi 10 anni potrebbe essere messa in discussione il 25% della produzione dei veicoli nel Continente, con l’Europa che rischia di fallire la sfida della mobilità green. Un problema che non riguarda solo centinaia di migliaia di famiglie, ma anche migliaia di aziende di trasporto e logistica e il futuro del nostro pianeta. Auspichiamo che la nuova Commissione sappia dare quelle risposte indispensabile per il settore dell’industria dell’automotive, ma anche per le aziende di trasporto che nella riconversione del parco mezzi devono accompagnare l’industria e a loro volta essere accompagnate, anche con aiuti economici, dalle Istituzioni, a partire da quelle comunitarie”.

Lo dichiara Enrico Folgori, presidente di Feoli (Federazione Europea Operatori della Logistica Integrata).