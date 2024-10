Rai Kids festeggia il 50° anniversario di Hello Kitty

Con l’inaugurazione dell’edizione 2024 di Lucca Comics & Games, prendono il via al Family Palace anche le attività di Rai Kids, la direzione Rai dedicata alle produzioni per bambini e ragazzi. Per cinque giorni, fino a domenica 3 novembre, saranno protagonisti fumetti, giochi, videogiochi, cinema, serie tv, animazione, anime, cosplay, narrativa, fantasy, musica e grande spettacolo.

Il Real Collegio di Lucca, trasformato in Family Palace, è il quartier generale, dove il pubblico può trovare ogni giorno attività di gioco e meet & greet con i personaggi più amati dei canali Rai Yoyo e Rai Gulp. Tutti i giorni i bambini potranno incontrare Hello Kitty e fare selfie con la speciale torta che celebra il 50° anniversario di Hello Kitty, protagonista della serie prodotta da Watch Next Media, Monello Productions e Maga Animation Studio in collaborazione con Rai Kids, e in onda tutti i giorni su RaiYoyo e RaiPlay.

Venerdì 1 novembre, alle 17.30, ci sarà una speciale festa con Hello Kitty, che accoglierà bambini e adulti nel secondo chiostro Family Palace, per il taglio di una grande torta di compleanno, realizzata in collaborazione con Unicoop Firenze.

Sabato 2 novembre, alle 12.30, torna la “Rai Yoyo Parade”, una parata vera e propria, che si snoderà dalle splendide mura di Lucca al Family Palace. Saranno presenti, tra gli altri, Pinocchio e Freeda, Bing, Lucky, i Ronfi, Pocoyo, Masha e Orso, Hello Kitty, Milo, Topo Tip, Pocoyo e altri. Tutti i personaggi saranno disponibili tutto il giorno all’interno del Family Palace per meet & greet e foto.

Sempre al Family Palace spazio anche allo sport con le attività di “Super Spikeball”, la serie animata ideata dall’ex campione del mondo di volley, Andrea “Lucky” Lucchetta, disponibile su RaiPlay. Tutti i giorni i bambini possono “schiacciare” con Lucky e la Lucky Squad: nel campo da gioco allestito nel terzo chiostro e animato dallo staff di smart coach, coordinati da Lucchetta, si può giocare a Spikeball, il gioco della schiacciata, inventato nel cartone animato “Super Spikeball” dai tre protagonisti Nino, Lee-Wang e Viola, e giocato nelle scuole e nelle società da più di 200 mila bambini grazie al progetto Volley S3 della Federazione Italiana Pallavolo. Il terzo chiostro del Family Palace è interamente riservato a questa attività. Insieme al campo verrà montato anche uno stand gonfiabile per la distribuzione dei gadget.

Nei giorni della manifestazione una troupe di Rai Gulp documenterà tutti gli eventi principali per realizzare lo speciale “Solo a Lucca – Lucca Comics & Games 2024” condotto da Emma Galeotti che andrà in onda sabato 9 novembre, alle ore 19.35 su Rai Gulp e su RaiPlay. Attraverso incontri sorprendenti e avventure straordinarie, Emma guiderà gli spettatori in un viaggio emozionante e illuminante, offrendo una prospettiva unica su uno dei più grandi eventi della cultura pop.

Infine, a Lucca Comics & Games ci saranno anche i Gormiti, protagonisti della nuova live action “Gormiti: The New Era”, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 18.50 su Rai 2, in boxset su RaiPlay e da lunedì 4 novembre, tutti i giorni, alle ore 8.10 e 18.20, anche su Rai Gulp. I fans potranno incontrare dal vivo gli attori della nuova serie e i character ufficiali, e assistere alla proiezione di due nuovi episodi, in programma sabato 2 novembre, alle ore 11.30, all’Auditorium del Suffragio. Non mancheranno tanti dedicati alle amate Winx, tra cui il Winx Live & Cosplay Show, in programma venerdì 1 novembre, alle ore 19.30, al Music Main Stage.