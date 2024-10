Canale Monterano, 4 novembre con la fanfara a cavallo dei Carabinieri

I primi giorni del mese di Novembre sono sempre, per ognuno di noi, giornate dedicate al ricordo. Il prossimo 2 novembre, Canale e Montevirginio ricorderanno i propri defunti, omaggiandoli con la consueta deposizione della corona di alloro presso il Cimitero Comunale, dove si terrà la tradizionale Messa di commemorazione; nel pomeriggio, saranno invece celebrate le S. Messe nelle due Chiese parrocchiali.

Nella mattina di lunedì 4 Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, si terranno due cerimonie, realizzate anche grazie al contributo di Città Metropolitana di Roma Capitale. Le autorità religiose, civili e militari deporranno prima una corona di alloro presso il Monumento ai Caduti di Montevirginio e, a seguire, dopo un breve corteo da Piazza del Comune, al Monumento ai Caduti di Canale Monterano.

Entrambe le cerimonie saranno accompagnate dalla Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo e coinvolgeranno i bambini delle scuole. In particolare, i ragazzi delle classi quinte saranno accompagnati all’interno del Sacrario ai Caduti, recentemente ristrutturato e risistemato, per far scoprire loro il significato di questa data e far conoscere un luogo che rappresenta un legame con il passato e racchiude piccoli tesori tramandati dai loro antenati.

Inoltre, proprio questa importante giornata, in un luogo così simbolico, vedrà risorgere l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci a Canale Monterano: recentemente, infatti, il Presidente Nazionale Antonio Landi ha dato mandato alla nostra concittadina Giuseppina Bettarelli di ricostituire la Sezione locale, di cui il Sacrario sarà nuovamente sede naturale, come lo è della nostra antica Confraternita del SS. Sacramento.

Nei giorni 2 e 3 Novembre il Sacrario ai Caduti sarà aperto sia la mattina che il pomeriggio, mentre il 4 Novembre sarà aperto dalle ore 10:00 al termine della manifestazione, con la speranza che tutta la Comunità voglia fare una visita e magari donare un fiore ai Combattenti e ai Caduti canalesi delle due Guerre Mondiali, ripristinando così una sentita tradizione.