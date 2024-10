Domani c’è “Benessere” allo Spazio Porta del Parco

Riceviamo e pubblichiamo – Nell’atmosfera energetica dello Spazio Porta del Parco di Anguillara, gestito dai giovani volontari dell’Associazione Fidelia, in occasione del Mese Rosa di prevenzione del tumore al seno, si potrà partecipare ad un evento unico, interamente dedicato al proprio Benessere. Sabato, 26 ottobre, esperte professionisti spiegheranno gratuitamente come raggiungere la bellezza fisica e mentale grazie alla cura e all’amore di corpo e mente. La giornata sarà introdotta con il benvenuto da parte dell’Associazione “Zitto Cancro” e in seguito la Consulente di Immagine e image Strategist Elena Faccio, che è l’ideatrice dell’evento, presenterà il mondo dei colori giusti da abbinare al proprio viso e dello stile personale adatto per aumentare la propria autostima. Seguirà la sessione di Self Make-Up e l’introduzione nella Dermopigmentazione, dove Veronica Casanova, Make-up Artist, Dermopigmentista e Lashmaker, aiuterà a riscoprirsi ed acquisire maggiore sicurezza di sé. La fisioterapista Dott.ssa Alensia Halilaj, terrà un talk dedicato all’importanza del movimento e del linfodrenaggio nei pazienti post oncologici, mentre le Consulenti del Benessere, Cecilia Schimenti e Patrizia di Bello informeranno sull’importanza degli olii essenziali, di uno stile di vita sano e di rimedi naturali. Non mancherà l’occasione di sperimentare nuovi mezzi di connessione profonda tra mente e spirito e sotto la guida di Edi Tombari sarà possibile partecipare ad una sessione di Yoga, immersi in sonorità elettroniche capaci di risvegliare i sensi. Infine l’Aperitivo Ceramico con le Ceramiste ed Educatrici Aurora Casetti e Matilde Tribuzzi per poter dare espressione alla propria creatività. Interverranno la Dirigente del Consultorio di Anguillara Dott.ssa Sandra Ronconi e la Psicologa Terapeuta del Consultorio di Cerveteri Dott.ssa Sandra Murolo sul progetto “Promozione del Benessere della persona attraverso l’accesso ai Consultori Familiari”, e la Psicologa e Psicoterapeuta Antroproanalista Irene Liberti con “ Ripensare la vita, insieme”. Ospite speciale dell’evento sarà l’Associazione “Zitto Cancro”, che offrirà supporto concreto a pazienti oncologici e alle loro famiglie.

Nel pomeriggio anche ai bambini aspetteranno iniziative ed attività coinvolgenti promosse da MichelaMiaMia con il trucco-bimbi con prodotti anallergici e semplici da rimuovere, dal Teatro Helios con la lettura animata di “Il Pesciolino d’Oro” e dalla maestra dell’infanzia e animatrice Federica con la caccia al tesoro.

Al pranzo e alla cena invece penserà il Convivio Bistrot della Porta del Parco con le sue prelibatezze e i suoi menu.

La giornata si concluderà con i suoni della musica degli artisti dell’Accademia di Why Not di Roma.

Per il programma e per ogni ulteriore informazione: https://www.fideliaaps.com/event-details/si-chiama-benessere