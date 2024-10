Turismo sostenibile, tenuto l’incontro tra i partecipanti al progetto europeo Dialogue4Tourism

Il 15 e 16 ottobre 2024 si è tenuto nella cittadina istriana di Parenzo in Croazia, l’evento dal titolo “Il ruolo dei governi locali e regionali nella promozione del turismo sostenibile”, nell’ambito del progetto europeo Dialogue4Tourism – Dialogo istituzionale sul Turismo Sostenibile e la Governance nell’area Euro-Mediterranea, di cui la Regione Lazio è partner.

Il progetto è finanziato dal programma di cooperazione territoriale europea Interreg Euro-MED e coinvolge 10 partner di 8 paesi (Spagna, Bulgaria, Cipro, Croazia, Italia, Francia, Grecia e Montenegro). L’iniziativa è stata organizzata dall’Istituto per l’Agricoltura e il Turismo della Croazia, in collaborazione con il partner spagnolo capofila di progetto El legado andalusì – Fondazione pubblica dell’Andalusia. L’evento, in presenza e on-line, si è tenuto presso il Valamar Diamant Hotel, di Parenzo.

La sessione si è aperta con il discorso di benvenuto del Vice Prefetto della Regione Istriana, Jessica Acquavita, a cui sono seguiti i saluti di Axel Rodríguez-Garrote, rappresentante del Segretariato Congiunto del Programma Interreg Euro-MED – Missione Turismo Sostenibile, Juan Jesús Ruiz, rappresentante di El legado andalusì capofila del progetto Dialogue4Tourism e Dean Ban, Direttore dell’Istituto per l’Agricoltura e il Turismo della Croazia.

Successivamente, sono stati presentati i progetti tematici in corso di realizzazione nell’ambito di Interreg Euro-MED e di altri programmi. Per la missione Turismo Sostenibile di Interreg Euro-MED, Nora Mustaja dell’Istituto per il Turismo della Croazia, ha illustrato il progetto di cui è partner principale: NaTour4CChange – Governare il turismo sostenibile nei territori ad alto valore ambientale attraverso la riconnessione di turismo e natura per affrontare la crisi climatica con un approccio basato sugli ecosistemi; Lorena Vidas del Comune di Prato, in qualità di capofila, ha presentato il progetto SMITour – SMart Industrial Tourism in the Mediterranean.

Per la Missione Innovazione del programma Interreg Euro-MED, Eudokia Balamou dell’ Agenzia per lo sviluppo dei distretti di Larnaca e Famagosta (Cipro), capofila di progetto, ha presentato REVIVE – Sviluppo di modelli di business innovativi basati sulla comunità per il rilancio delle aree interne nel Mediterraneo. Per il programma Interreg Europa Centrale, Roberta Kalčić Savatović della città di Pinguente (Croazia) ha presentato il progetto More Than a Village – Smart Village transition, per rendere i borghi più competitivi e attrattivi nell’Europa centrale. Per il programma ERASMUS+ Ana Težak Damijanić dell’Istituto per l’Agricoltura e il Turismo della Croazia ha presentato il progetto GreenTEA – per migliorare il livello di istruzione in materia di turismo verde nel sistema di istruzione superiore attraverso lo sviluppo di opportunità di apprendimento e materiali educativi alternativi. L’ultimo intervento della prima sezione è stato quello di Dolores Ordóñez, di ANYSOLUTION (Spagna), che ha presentato il progetto D3HUB – EU Competence Centre for Data Management in Smart Destinations, finanziato da EISMEA.

I progetti tematici approvati nell’ambito della missione Turismo Sostenibile del programma Interreg Euro-MED sono stati presentati dal project manager di Community4Tourism Josep Rodríguez del Consiglio Provinciale di Barcellona (Spagna). Ad oggi sono stati approvati un totale di 10 progetti tematici, che hanno il sostegno di due progetti di governance: Community4Turism e Dialogue4Turism.

La seconda parte dell’evento ha previsto due tavole rotonde. La prima, dal titolo “Il ruolo degli enti locali e regionali nel miglioramento del turismo sostenibile. Come possiamo migliorare la governance multilivello?” ha visto la partecipazione di Loris Peršurić, sindaco della città di Parenzo, Marko Paliaga, Sindaco della Città di Rovigno, Cristina Vojić-Krajcar, Responsabile Marketing dell’Ente per il Turismo della Regione istriana, Josep Rodríguez del Consiglio Provinciale di Barcellona, Giuliano Tallone, dirigente dell’Area Affari Europei e Relazioni Internazionali della Regione Lazio e José Francisco Benítez Santos, Ministero del Turismo e degli Esteri dell’Andalusia. Nel loro ruolo di rappresentanti di enti locali e regionali si sono confrontati in merito alle attività svolte ed in programma nei rispettivi territori per la promozione del turismo sostenibile. Dalla discussione è emerso che la governance multilivello è un esercizio tanto impegnativo quanto necessario per incoraggiare lo sviluppo del turismo sostenibile.

La seconda tavola rotonda ha riunito i rappresentanti delle altre tre missioni in cui si articola il programma Interreg Euro-MED: Patrimonio Naturale, Aree Verdi Vivibili ed Economia Sostenibile ed Innovativa. Alla tavola rotonda hanno partecipato Vasiliki Madoulka, Regione di Creta, responsabile del progetto Dialogue4Nature, Bernard Massabo, Comune di Nizza Costa Azzurra e Eudokia Balamou (ANETEL) in qualità di rappresentanti del progetto Dialogue4LivingAreas.

Inoltre, hanno partecipato alla discussione Mislav Kovač, Capo del Settore per il Coordinamento della Cooperazione Territoriale Europea e dei Programmi di Strategia Macroregionale della Croazia, in rappresentanza del progetto Dialogue4Innovation, Marko Opančar, Punto di Contatto Nazionale del Ministero dello Sviluppo Regionale e dei Fondi UE della Repubblica di Croazia e Saša Popovac, Direttore del Dipartimento di Strategia e Business Intelligence dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo. Il tema della tavola rotonda è stato quello di collegare le missioni nell’ambito sia del programma Interreg Euro-MED sia di altri programmi e strategie. Nel corso della discussione è stato sottolineato come il tema del turismo sostenibile sia un argomento trasversale che ricomprende questioni che vengono affrontate anche nell’ambito delle missioni Innovazione, Patrimonio Naturale e Aree Verdi ed è stato ribadito il ruolo fondamentale delle autorità locali e regionali per il suo sviluppo.

Il secondo giorno si è tenuto presso l’Istituto per l’Agricoltura ed il Turismo di Parenzo un incontro di lavoro dei partner del progetto Dialogue4Tourism, che hanno illustrato una serie di eventi in programma tra cui il secondo Forum annuale della Missione Turismo Sostenibile che si terrà ad Almeria (Spagna) il 21 novembre prossimo, nonché l’evento che la Regione Lazio sta preparando come capofila sulla realizzazione di un Network degli Osservatori sul Turismo Sostenibile del Mediterraneo da tenersi a Bruxelles nel corso del 2025.