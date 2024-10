Automotive, Cgil Roma Lazio, sostegno a sciopero unitario della componentistica

Pieno sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori della componentistica non metalmeccanica legata alla filiera industriale dell’automotive che il 25 ottobre sciopereranno e saranno in piazza Santi Apostoli dalle ore 10:30. Un’altra tappa della nostra mobilitazione, che ci porterà allo sciopero generale, per un vero rilancio delle politiche industriali del nostro Paese e per cambiare le scelte sbagliate del Governo.

Lo sciopero di 8 ore, indetto unitariamente da Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil, segue quello dei metalmeccanici, è per chiedere risposte a Stellantis e al Governo rispetto la decisione di Tavares di delocalizzare le produzioni con pesanti ricadute occupazionali sull’intera filiera.

A rischio, infatti, c’è il futuro migliaia di posti di lavoro strettamente connessi a Stellantis, che già ora in tanti casi convivono con bassi redditi a causa di un utilizzo massiccio di ammortizzatori sociali, in molti casi in esaurimento.