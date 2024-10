Intermobility Future Ways 2024, aperte le iscrizioni

sono ufficialmente aperte le iscrizioni a Intermobility Future Ways 2024, il primo Forum nazionale della mobilità condivisa, organizzato da Italian exhibition group in collaborazione con la Fondazione per lo sviluppo sostenibile.

Intermobility Future Ways, che si terrà a Rimini dal 19 al 21 novembre 2024, vuole essere il punto di riferimento per il dibattito e lo scambio di idee sulla mobilità condivisa in Italia, offrendo una visione strategica per il futuro della mobilità sia a livello nazionale che europeo.

Oltre 110 relatori che animeranno conferenze, dibattiti e workshop focalizzati sulle sfide e le opportunità della mobilità del futuro. Con un focus centrale sulla mobilità come servizio e sul coordinamento tra domanda e offerta di trasporto, il Forum si pone l’obiettivo di esplorare come l’integrazione tra operatori e servizi possa contribuire a una mobilità sempre più sostenibile ed efficiente. Il simbolo del “Ventaglio della Mobilità condivisa” guiderà i lavori, sottolineando l’importanza di una visione unitaria e integrata.