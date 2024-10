Municipio XV, Torquati-Ribera: “Da domani al via distribuzione nuovi cassonetti Ama”

“Partirà lunedì 21 ottobre il posizionamento da parte di AMA dei nuovi cassonetti per i rifiuti da 1.100 litri.

Saranno oltre mille i contenitori che a partire dal quartiere di La Storta – Cerquetta verranno distribuiti nel corso delle prossime settimane in tutti i quartieri del Municipio XV, con la sostituzione iniziale dei cassonetti per l’indifferenziata e poi a seguire di quelli delle plastiche, della carta e dell’organico.

Un’operazione avviata sul nostro territorio all’inizio dell’anno, quando in una prima fase sono stati sostituiti tutti i contenitori da 2.400 litri. Ora, in raccordo con l’Assessorato capitolino all’Ambiente, per cui ringraziamo l’Assessora Sabrina Alfonsi e AMA, prende il via la seconda fase che vedrà non solo la sostituzione di tutti i cassonetti da 1.100 litri – che si aggiungono ai contenitori più grandi – ma anche un incremento di circa il 20% delle unità.

La sostituzione dei cassonetti è un intervento di civiltà e decoro per il nostro territorio, che migliorerà la raccolta in termini di quantità e di differenziazione del rifiuto. A questo si dovranno necessariamente aggiungere delle politiche di promozione di ulteriori e differenti metodi di raccolta, come l’estensione del porta a porta e la creazione di isole ecologiche in alcuni quadranti. Questo è l’obiettivo del municipio, tutte azioni che continueremo a promuovere e proporre all’amministrazione capitolina.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessore alle Politiche Ambientali, Marcello Ribera.