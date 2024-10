Lupidi: “Con la Cna un sito per le imprese tradotto in qualsiasi lingua straniera”

“Un’impresa che punta all’internazionalizzazione non può apparire incomprensibile a chi naviga in rete. Per allargare il proprio raggio d’azione deve essere accessibile a tutti. E proprio per dare una soluzione a questo problema abbiamo elaborato un progetto grazie al

quale il sito web dell’azienda verrà tradotto in altre lingue”. Attilio Lupidi, segretario della Cna di Viterbo e Civitavecchia, sintetizza così l’ultima iniziativa dell’Associazione, per la quale è al via la manifestazione di interesse.

Si chiama “Beyond borders: traduzione digitale per l’internazionalizzazione delle imprese” ed è realizzata con il contributo delle Camere di Commercio di Rieti-Viterbo e di Roma. Attraverso questo progetto verrà erogato un voucher per rendere fruibili in lingua straniera tutti i contenuti del sito web dell’impresa. O – nel caso in cui una traduzione sia già presente – per la loro revisione, con la correzione degli eventuali errori.

L’obiettivo del nuovo servizio è quello di rafforzare la presenza online nei canali esteri delle micro, piccole e medie imprese della provincia di Viterbo di qualsiasi settore, che qui abbiano sede operativa o almeno una unità locale. “I criteri di ammissione – dice Lupidi – sono solo altri due: l’iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio ed avere ovviamente un sito web”. Le domande di partecipazione devono essere trasmesse

esclusivamente in modalità telematica entro e non oltre il 10 novembre 2024, allegando i testi da tradurre.