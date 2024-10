Viterbo, niente sicurezza al liceo Ruffini, interviene Rete degli studenti medi

Da tempo le studentesse e gli studenti del Liceo Scientifico Statale «Paolo Ruffini» di Viterbo evidenziano problemi di edilizia scolastica presso la sede di Piazza Dante Alighieri.

Quella che viene descritta è una situazione che non risulta essere in alcun modo compatibile con lo svolgimento di attività didattiche che prevedano la presenza di studentesse e studenti.

Oltre che questioni di sicurezza, quali finestre rotte, crepe sui muri e pezzi di intonaco che si staccano dalle pareti e dai soffitti, le studentesse e gli studenti raccontano degli episodi che renderebbero inagibile l’accesso alla struttura per una questione di salubrità dell’ambiente stesso: piante che crescono all’interno dei bagni e dai lucernari, oltre che alla presenza di muffa sulle pareti della struttura.

«Quanto descritto dalla comunità scolastica è indice di una situazione di degrado e di pericolo, oltre che per le studentesse e per gli studenti, per l’intera comunità scolastica» dichiara la Rete degli Studenti Medi in merito alla questione.

«In quanto asmatico» racconta uno studente del liceo Ruffini «ho avuto alcuni problemi a respirare vista la poca salubrità dell’aria. Oltre questo, non era di certo piacevole percorrere quel corridoio»

«Serve che l’ente provinciale di Viterbo intervenga in maniera strutturale sul tema dell’edilizia scolastica, ripristinando la sicurezza e la salubrità degli ambienti scolastici» continua la Rete degli Studenti Medi.

Il Sindacato Studentesco, inoltre, ha inviato una lettera al Presidente della Provincia e al Consigliere delegato all’Edilizia Scolastica per chiedere un incontro in merito.