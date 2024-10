Azione: “Vertenza Roma, Acilia e Ostia non possono essere territori di serie B”

“Acilia e Ostia non possono essere territori di Serie B. Vertenza Roma nasce proprio per questo: dare voce alle istanze di cittadini, movimenti e comitati di quartiere. Non può essere tutto e solo Giubileo, l’amministrazione capitolina deve dare anche priorità alla vita quotidiana dei residenti e rispondere in tempi rapidi ai loro bisogni. Invitiamo il Sindaco Gualtieri a venire ad Acilia così da rendersi conto della situazione. Come Azione chiediamo la messa in sicurezza degli attraversamenti su via di Acilia e l’illuminazione del tratto buio davanti alle Terrazze del Presidente, dove non ci sono né lampioni, né marciapiedi. Piazza San Leonardo da Porto Maurizio necessita di maggiori controlli e decoro. Per questo abbiamo presentato una mozione in Campidoglio per inserirla tra le 20 piazze romane da sorvegliare. Infine, il raddoppio di Via di Acilia e il sottopasso sulla Colombo, dopo vent’anni devono tornare a essere una priorità. Roma è piena di cantieri, ma questi lavori cruciali per il quadrante sono spariti dai radar, con i residenti di questa zona costretti ogni giorno ad affrontare ore di traffico e subire tutte le carenze della Roma-Lido. Azione sta lavorando duramente in Consiglio del Municipio X, ma finora le nostre proposte restano tutte disattese”. Lo hanno dichiarato Alessio D’Amato, Consigliere regionale di Azione, Flavia De Gregorio, Consigliera di Azione in Assemblea Capitolina, Andrea Bozzi, Consigliere del X Municipio di Azione, e Raffaella Vecchiarelli, Coordinatrice Municipio X di Azione, durante il sit-in ‘Vertenza Roma, Acilia non può essere un territorio di Serie B’.