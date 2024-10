Domani il sit-in “Vertenza Roma, Acilia non può essere un territorio di serie B”

Domani, sabato 12 ottobre, alle ore 10.00, Azione sarà in Piazza San Leonardo da Porto Maurizio ad Acilia con il sit-in ‘Vertenza Roma, Acilia non può essere un territorio di serie B’, l’iniziativa, lanciata per porre all’attenzione dell’amministrazione capitolina le istanze di movimenti e cittadini per una città più vivibile.

All’evento parteciperanno Alessio D’Amato, Consigliere regionale di Azione, Flavia De Gregorio, Consigliera di Azione in Assemblea Capitolina, Andrea Bozzi, Consigliere del X Municipio di Azione, e Raffaella Vecchiarelli, Coordinatrice Municipio X di Azione.

Durante l’evento, organizzato da Azione Municipio X, si affronteranno i temi della sicurezza stradale e della necessità di realizzare in fretta gli attraversamenti pedonali fatti approvare da Azione in Consiglio municipale, della sicurezza sociale e lotta al degrado, in particolare in Piazza San Leonardo da Porto Maurizio inserita da Azione tra le piazze con presidio H24 per decoro ambientale e sicurezza, fino ad arrivare alla questione della mobilità con il raddoppio di Via di Acilia fermo da troppo tempo e il sottopasso Via di Acilia scomparso dai radar.