D’Amato: “Giornata della salute mentale, contenzione meccanica ritorno al passato”

Riceviamo e pubblichiamo – “Giornata della salute mentale, contenzione meccanica è ritorno al passato. È in discussione al Senato il DDL 1179 che intende di fatto facilitare la pratica della contenzione nei servizi di diagnosi e cura psichiatrici contrariamente a quanto indicato dalle società scientifiche. È un passo indietro preoccupante dalla legge Basaglia in poi. Bisogna investire nella salute mentale e purtroppo oggi non sta avvenendo”. Lo scrive su X il Consigliere regionale del Lazio e responsabile Welfare della Segreteria Nazionale di Azione, Alessio D’Amato.