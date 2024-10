Si è tenuto a Palazzo Valentini l’incontro per la Settimana Nazionale della Protezione Civile sul tema “Industrie a rischio rilevante. Pianificazione del rischio e informazione preliminare alla popolazione nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale”. Il Vicesindaco di Città metropolitana di Roma Capitale ha aperto i lavori portando i saluti istituzionali del Sindaco Roberto Gualtieri, alla presenza del Prefetto di Roma Lamberto Giannini e alle altre autorità: il Direttore regionale Emergenza, Protezione civile, e Nue 112 Massimo la Pietra, l’ing. Roberto Emmanuele del Comando provinciale dei VVFF, l’Arch. Lorito del Dipartimento di Protezione Civile di Roma Capitale e la Sindaca di Pomezia, Veronica Felici.

“È di fondamentale importanza saper gestire in maniera strategica e coordinata le attività di pianificazione e prevenzione dei rischi di protezione civile per le aree ad alto rischio di incidente che interessano il territorio – ha dichiarato il Vicesindaco Sanna in apertura del tavolo tecnico – per la sicurezza di lavoratori, cittadini, per il complessivo impatto ambientale e per la tutela della stessa attività industriale. Nell’area metropolitana, oltre ai distretti industriali periurbani, abbiamo più di un’area produttiva, come nel distretto di Pomezia, ma anche Colleferro, Civitavecchia e tante altre, su cui insistono industrie petrolchimiche, nazionali e multinazionali, o che rientrano nella definizione di “rischio rilevante”. Tanto più è salda la pianificazione delle attività di prevenzione e controllo, minore è il rischio di incidente imprevisto. L’altra parte, altrettanto rilevante, è la gestione dell’emergenza, a cui le istituzioni territoriali e deputate al pronto intervento devono poter dare una risposta immediata. Ringrazio i partecipanti per questo importante momento di approfondimento e confronto da cui sono certo scaturirà un quadro d’azione condiviso a tutela della salute e della sicurezza di tutti e a salvaguardia dell’ambiente”.

Il Vicesindaco di Città metropolitana di Roma Capitale Pierluigi Sanna.