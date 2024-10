Municipio Xv, Isola Farnese, Torquati: “Linea 032, ripristinato capolinea al borgo”

“Da questa mattina alle 9.00 il capolinea della linea 032 è stato ripristinato in Piazza della Colonnetta a Isola Farnese.

Nei giorni scorsi infatti, a seguito di alcuni lavori privati su un tratto di Via dell’Isola Farnese, per cui si era reso necessario l’allargamento del transennamento e il restringimento di carreggiata, il Trasporto Pubblico Locale aveva soppresso le fermate con le corse limitate su Via Cassia.

Un disagio per i residenti del Borgo, soprattutto anziani e persone con disabilità, che per alcuni giorni non hanno potuto usufruire del servizio. In questo fine settimana abbiamo lavorato affinché la linea potesse essere ripristinata nel più breve tempo possibile.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati