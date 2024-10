Municipio XV, Chirizzi: “Riaperta al traffico via Flaminia tra via Frassineto e via Testa”

“Ieri mattina è stato finalmente riaperto al traffico il tratto di Via Flaminia compreso tra Via Frassineto e Via Silvio Testa a Labaro, nei pressi della stazione ferroviaria La Celsa.

In anticipo di circa trenta giorni rispetto ai tempi che erano stati stimati nell’ultimo sopralluogo effettuato a fine settembre con il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, e il Dipartimento Simu, la riapertura della strada è stata possibile grazie agli ultimi interventi di pulizia effettuati dalla ditta incaricata dai due condomini proprietari del costone franato, e al conseguente rilascio del cessato pericolo.

Il tratto di strada era stato già interessato da un primo cedimento del costone, di proprietà privata, a dicembre 2020, nel corso della precedente consiliatura, rendendo necessario il restringimento di carreggiata per cui non vennero effettuati interventi. Appena insediati, con il Dipartimento Simu abbiamo ripreso a lavorare per la riapertura completa della strada, sebbene non di nostra diretta competenza, considerata la proprietà privata. Nel 2023 un ulteriore cedimento ha aggravato la situazione costringendo alla chiusura completa del tratto di Via Flaminia.

In questi mesi c’è stato un lungo lavoro da parte del Municipio XV con il Dipartimento Simu per seguire e supportare la ditta e i residenti dei due condomini sulle numerose autorizzazioni urbanistiche richieste, tra cui indagini geologiche, sondaggi archeologici e analisi delle terre e cercare di ridurre le tempistiche visto le criticità sulla viabilità.

Un lavoro lungo, non di competenza municipale, per cui però, come siamo abituati a fare, ci siamo da subito messi a disposizione per accorciare le tempistiche e garantire la riapertura della strada. Ringrazio davvero il nostro Ufficio Tecnico che con il Presidente Torquati ha seguito la vicenda passo passo e il Dipartimento Simu per il grande supporto dato”.

Così in una nota l’Assessora ai Lavori Pubblici del Municipio XV, Luigia Chirizzi.