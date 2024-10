Trevignano Proms, appuntamento il 9

E’ alle viste la quarta edizione di Trevignano Proms. Anche quest’anno, grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale, senza il cui contributo non si sarebbe potuta svolgere l’attività, si comincia il 9 ottobre.

C’è una Stagione Concertistica di 14 spettacoli che esplora vari generi musicali con artisti di altissimo livello e giovani talenti emergenti.

Eccezionalmente il concerto inaugurale avrà luogo il 9 ottobre alle 20,30

perché era l’unica data disponibile della violinista Yuki Serino, 18 anni, vincitrice del Premio Cremona (40.000 euro) e una delle più interessanti giovani promesse della scena internazionale. Al pianoforte Fabio Silvestro, artista ormai in residenza di Trevignano Proms.

Ci sarà modo di ascoltare bravissimi fisarmonicisti, flautisti, ensemble cameristici, un formidabile quartetto di sax, l’arpa di Maria Grazia Fiorucci, il pianoforte jazz di Seni Burgio, il virtuoso Marco Serino con un omaggio a Bach, un originale concerto di musica armena con Hayk Melikyan, honored artist of Armenia, le strumentiste di Giardino di delizie in un viaggio interessante nella musica antica.

Non mancheranno eventi speciali: il 10 maggio Marco Morricone presenterà il libro “Ennio Morricone, il genio, l’uomo, il padre” edito da Mondadori. Antonino Caracò, accompagnerà il racconto con significativi brani pianistici del maestro sia della sua produzione colta che delle più iconiche colonne sonore.

Chiuderà la rassegna il giovane Gabriele Joima, che presenterà un interessante programma con l’Histoire du Babar di Poulenc e la Boite a Joujoux di Debussy per pianoforte, immagini e narrazione.